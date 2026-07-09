Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήVIDEO: Πούμα εντοπίστηκε στα δάση της Πολωνίας - Έκκληση από τις Αρχές στους πολίτες
ΔΙΕΘΝΗ

VIDEO: Πούμα εντοπίστηκε στα δάση της Πολωνίας - Έκκληση από τις Αρχές στους πολίτες

 09.07.2026 - 23:59
VIDEO: Πούμα εντοπίστηκε στα δάση της Πολωνίας - Έκκληση από τις Αρχές στους πολίτες

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές στην Πολωνία, μετά τον εντοπισμό ενός πούμα σε δασική περιοχή της περιφέρειας Δυτικής Πομερανίας, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και στην έκδοση προειδοποίησης προς τους κατοίκους να αποφεύγουν κάθε μετακίνηση στα γύρω δάση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον δήμο Πολανόβ, όπου οι τοπικές αρχές ενημέρωσαν ότι το άγριο ζώο εθεάθη κοντά στις περιοχές Καρσίνκα και Ρέκοβο. Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί το Δημοτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό και την ασφαλή παγίδευση του μεγάλου αιλουροειδούς.

Κυνηγός κατέγραψε το πούμα με το κινητό του

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των δασικών υπηρεσιών, η πρώτη αναφορά προήλθε από κυνηγό, ο οποίος συνάντησε το ζώο δύο φορές κατά τη διάρκεια εξόρμησής του και κατάφερε να το καταγράψει σε βίντεο από μικρή απόσταση.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρατικών Δασών στο Szczecinek, Maciej Wiórek, ο κυνηγός αρχικά προσπάθησε να απομακρύνει το ζώο κάνοντας θόρυβο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ακόμη και όταν πυροβόλησε προειδοποιητικά στον αέρα, το πούμα αντέδρασε με καθυστέρηση, γεγονός που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, ενδέχεται να υποδηλώνει ότι πρόκειται για ηλικιωμένο ζώο με μειωμένη ακοή.

Λίγες ώρες αργότερα, το ίδιο πούμα φέρεται να πλησίασε ξανά, αυτή τη φορά κοντά σε κυνηγετική καμπίνα όπου βρισκόταν ο άνδρας. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ποιότητα των βίντεο δεν αφήνει σοβαρές αμφιβολίες πως πρόκειται πράγματι για πούμα.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να μην εισέρχονται στις δασικές εκτάσεις μέχρι νεότερης ενημέρωσης και να ειδοποιούν άμεσα το Δημοτικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων σε περίπτωση νέας θέασης του ζώου.

Στην επιχείρηση συμμετέχει εξειδικευμένη εταιρεία αιχμαλωσίας άγριων ζώων από το Στσέτσιν, ενώ οι πρώτες προσπάθειες εντοπισμού κατά τη διάρκεια της νύχτας της 8ης προς 9η Ιουλίου δεν απέδωσαν αποτέλεσμα.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρατικών Δασών ανακοίνωσε ότι θα εγκαταστήσει φωτοπαγίδες και θα ενισχύσει τις περιπολίες της Δασικής Φρουράς στις περιοχές όπου εκτιμάται ότι κινείται το πούμα, με στόχο τον ασφαλή εντοπισμό και την απομάκρυνσή του.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Χάος μετά από τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο – Φορτηγό φέρεται να έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με περιπολικό
Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στην Ξυλοφάγου - Εντοπίστηκαν τεκμήρια και όχημα
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» νωρίς 42χρονος στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφία
Παραγγέλνεις από SHEIN ή Temu; Δες γιατί κάποια πακέτα αργούν πάνω από έναν μήνα
Δεν θα σε προδώσει ποτέ: Το ρομπότ που σπάει τα κοντέρ με 13.000 προπαραγγελίες - Απίστευτα βίντεο
Νέα επίθεση σε διανομέα φαγητού στη Λεμεσό - Τον χτύπησαν με ξύλα και του πήραν τη μοτοσικλέτα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γιατί οι αλλεργίες αυξάνονται τα τελευταία χρόνια;

 09.07.2026 - 23:37
Διπλωματικές πηγές: «Παγώνει» το Κυπριακό για το καλοκαίρι - Χωρίς χρονοδιάγραμμα για Πενταμερή και με την Άγκυρα αμετακίνητη

Διπλωματικές πηγές: «Παγώνει» το Κυπριακό για το καλοκαίρι - Χωρίς χρονοδιάγραμμα για Πενταμερή και με την Άγκυρα αμετακίνητη

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα σύγκλησης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό και αυτή δεν αναμένεται να συμβεί μέσα στο καλοκαίρι, τονίζουν ελληνικές διπλωματικές πηγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Διπλωματικές πηγές: «Παγώνει» το Κυπριακό για το καλοκαίρι - Χωρίς χρονοδιάγραμμα για Πενταμερή και με την Άγκυρα αμετακίνητη

Διπλωματικές πηγές: «Παγώνει» το Κυπριακό για το καλοκαίρι - Χωρίς χρονοδιάγραμμα για Πενταμερή και με την Άγκυρα αμετακίνητη

  •  09.07.2026 - 19:02
ΠτΔ: Απογοητευμένος από τα κόμματα για καταψήφιση πρότασης για Υφ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

ΠτΔ: Απογοητευμένος από τα κόμματα για καταψήφιση πρότασης για Υφ. Ευρωπαϊκών Υποθέσεων

  •  09.07.2026 - 20:25
Υπόθεση Στυλιανού: Σοκάρουν οι καταθέσεις – «Έτρωγε νεκρά ζώα, ζούσε με ποντίκια και κατσαρίδες»

Υπόθεση Στυλιανού: Σοκάρουν οι καταθέσεις – «Έτρωγε νεκρά ζώα, ζούσε με ποντίκια και κατσαρίδες»

  •  09.07.2026 - 18:50
«Πόλεμος» για τα σκουπίδια: Το ΑΚΕΛ «μυρίζει σκάνδαλο» στο Πεντάκωμο – Απαντά με ποινικές έρευνες το Υπουργείο

«Πόλεμος» για τα σκουπίδια: Το ΑΚΕΛ «μυρίζει σκάνδαλο» στο Πεντάκωμο – Απαντά με ποινικές έρευνες το Υπουργείο

  •  09.07.2026 - 18:25
Η εθνική μας ομερτά: Μια δικαίωση που άργησε μισό αιώνα

Η εθνική μας ομερτά: Μια δικαίωση που άργησε μισό αιώνα

  •  09.07.2026 - 19:35
Κάμερες τροχαίας: Άκυρα τα εξώδικα μετά από 6 ή 12 μήνες; - Τι ισχύει

Κάμερες τροχαίας: Άκυρα τα εξώδικα μετά από 6 ή 12 μήνες; - Τι ισχύει

  •  09.07.2026 - 13:41
Έκαναν γυαλιά-καρφιά την Ξυλοφάγου και εξαφανίστηκαν - Χειροπέδες σε 27χρονο μετά το ομαδικό επεισόδιο

Έκαναν γυαλιά-καρφιά την Ξυλοφάγου και εξαφανίστηκαν - Χειροπέδες σε 27χρονο μετά το ομαδικό επεισόδιο

  •  09.07.2026 - 18:13
ΚΟΠ: Τέλος εποχής για τον θεσμό του Αθλητικού δικαστή - Ο νέος τρόπος λειτουργίας!

ΚΟΠ: Τέλος εποχής για τον θεσμό του Αθλητικού δικαστή - Ο νέος τρόπος λειτουργίας!

  •  09.07.2026 - 16:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα