Η NASA αποκαλύπτει ότι έχει καταγράψει εικόνες με UFO – Ο επικεφαλής της αναγνωρίζει ότι «υπάρχει ζωή παντού»

Νέα συζήτηση γύρω από το μυστήριο των Αγνώστων Αντικειμένων (ΑΤΙΑ/UFO) προκαλούν δηλώσεις του επικεφαλής της NASA, Τζάρετ Άιζακμαν, ο οποίος υποστήριξε ότι η διαστημική υπηρεσία έχει καταγράψει εικόνες αντικειμένων που δεν μπορούν μέχρι σήμερα να εξηγηθούν με βεβαιότητα ως γνωστά φυσικά φαινόμενα.

Σε συνέντευξή του στο podcast του Τζακ Γκόρντον, ο διοικητής της NASA ανέφερε ότι υπάρχουν δεδομένα από παρατηρήσεις τα οποία παραμένουν ανεξήγητα, χωρίς ωστόσο να ισχυριστεί ότι αποτελούν απόδειξη εξωγήινης παρουσίας.

«Έχουμε καταγράψει εικόνες και αυτό είναι το θέμα για το οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ προοδευτικός. Με βάση τα δεδομένα που διαθέτουμε από αυτές τις εικόνες, δεν γνωρίζουμε τι είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο Άιζακμαν πρόσθεσε ότι θεωρεί πιθανό η ανθρωπότητα να οδηγηθεί στο συμπέρασμα πως η ζωή στο Σύμπαν είναι πολύ πιο συνηθισμένη από όσο πιστεύουμε σήμερα.

«Υπάρχει μια πολύ πραγματική πιθανότητα να καταλήξουμε, κατά τη διάρκεια της ζωής μας, στο συμπέρασμα ότι ίσως υπάρχει ζωή παντού εκεί έξω και ότι δεν είναι τόσο σπάνια όσο νομίζουμε», ανέφερε.

«Δεν έχω δει αποδείξεις για συντετριμμένα UFO ή εξωγήινους»

Παρά τις δηλώσεις του για τα ανεξήγητα φαινόμενα, ο επικεφαλής της NASA ξεκαθάρισε ότι δεν έχει δει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει στην κατοχή της συντρίμμια εξωγήινων σκαφών ή βιολογικά δείγματα από εξωγήινους.

Η NASA έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν διαθέτει αποδείξεις για εξωγήινη ζωή, ενώ τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το Πεντάγωνο έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα φυσικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη εξωγήινων επισκέψεων στη Γη.

Ωστόσο, ο Άιζακμαν σημείωσε ότι η απάντηση για την ύπαρξη ζωής μπορεί να βρίσκεται ήδη σε δείγματα που παραμένουν στον Άρη.

«Έχουμε δείγματα στον Άρη αυτή τη στιγμή. Αν τα φέρουμε πίσω, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υποδείξουν κάποια στιγμή τουλάχιστον μικροβιακή ζωή στον Άρη», είπε.

Τα δείγματα του «Perseverance» και το μεγάλο ερώτημα για τον Άρη

Το ρόβερ «Perseverance» της NASA έχει συλλέξει δείγματα από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη, τα οποία οι επιστήμονες θεωρούν ότι μπορεί να περιέχουν στοιχεία για την αρχαία ιστορία του Άρη και πιθανή μικροβιακή ζωή στο παρελθόν.

Η αποστολή επιστροφής των δειγμάτων στη Γη, ωστόσο, αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις λόγω του υψηλού κόστους και ζητημάτων χρηματοδότησης.

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της NASA έρχονται μετά την πολιτική πίεση για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τα αρχεία που αφορούν τα UFO, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει τη δημοσιοποίηση σχετικών εγγράφων.

Παρά τη δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων αρχείων, φωτογραφιών και καταγραφών, μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί επίσημη απόδειξη που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Η νέα εποχή της NASA και η αναζήτηση απάντησης στο ερώτημα «είμαστε μόνοι;»

Ο Τζάρετ Άιζακμαν, επιχειρηματίας, πιλότος και μη στρατιωτικός αστροναύτης που ταξίδεψε στο διάστημα με αποστολή της SpaceX, ανέλαβε την ηγεσία της NASA με βασικό στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στη Σελήνη και την προετοιμασία για μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Ο ίδιος τόνισε ότι η αναζήτηση ζωής αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της υπηρεσίας.

«Δεν μπορώ να αντιπαθήσω αυτό το θέμα. Στην πραγματικότητα, με συναρπάζει απίστευτα, γιατί βρίσκεται στην καρδιά αυτού που προσπαθούμε να κάνουμε στη NASA: να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είμαστε μόνοι», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε την ιδέα ότι η εξερεύνηση του διαστήματος σημαίνει απαραίτητα ανθρώπινη «εισβολή» σε άλλους κόσμους.

«Δεν πιστεύω ότι είναι το πεπρωμένο μας να παραμείνουμε σε έναν μόνο πλανήτη», είπε, υποστηρίζοντας ότι η ανθρωπότητα θα συνεχίσει να εξερευνά το Σύμπαν.

Οι παλιές καταγγελίες και οι θεωρίες συνωμοσίας

Οι δηλώσεις του Άιζακμαν αναζωπύρωσαν και παλαιότερες συζητήσεις σχετικά με ισχυρισμούς πρώην εργαζομένων της NASA, αστροναυτών και ερευνητών που υποστηρίζουν ότι έχουν αποκρυφτεί στοιχεία για εξωγήινη ζωή.

Μεταξύ αυτών ήταν ο αστροναύτης Έντγκαρ Μίτσελ, ο έκτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι κατά τη διάρκεια διαστημικών αποστολών είχαν παρατηρηθεί φαινόμενα με χαρακτηριστικά που ξεπερνούσαν τις ανθρώπινες τεχνολογικές δυνατότητες.

Επίσης, η πρώην συνεργάτιδα της NASA Ντόνα Χέαρ είχε ισχυριστεί ότι φωτογραφίες που φέρεται να απεικόνιζαν UFO είχαν υποστεί επεξεργασία πριν δοθούν στη δημοσιότητα. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τη NASA.

Κάμερες υψηλής ανάλυσης στις νέες αποστολές στη Σελήνη

Στη συνέντευξή του, ο επικεφαλής της NASA αναφέρθηκε επίσης στις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την πρώτη προσελήνωση το 1969, λέγοντας ότι κατανοεί γιατί κάποιοι άνθρωποι αμφισβητούν το ιστορικό γεγονός, λόγω της χαμηλής ποιότητας του παλιού οπτικού υλικού.

Όπως ανέφερε, οι επόμενες αποστολές «Άρτεμις» θα διαθέτουν σύγχρονες κάμερες υψηλής ευκρίνειας σε σκάφη προσεδάφισης και ρομπότ, ώστε να μεταδίδουν στη Γη λεπτομερείς εικόνες από τη νέα εποχή της σεληνιακής εξερεύνησης.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό: είμαστε μόνοι στο Σύμπαν ή η ανθρωπότητα βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη μεγαλύτερη ανακάλυψη στην ιστορία της;