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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σταύρος Σιδεράς – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

 11.07.2026 - 09:00
Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σταύρος Σιδεράς – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Σταύρου Σιδερά 68 ετών από Καραβά και τέως κάτοικο Στροβόλου.

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Λακατάμια, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, ώρα 10:00

Η ταφή θα γίνει στο Στρατιωτικό κοιμητήριο Λακατάμιας

Οι τεθλιμμένοι:

Αδέλφια:  Ελένη, Αναστασία, Λουκία, Ιωάννης 

Και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για τον ΟΠΑΚ Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.

 

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15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, μια τραγωδία που σημάδεψε βαθιά την Κύπρο και κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Κατά το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τίμησε τη μνήμη τους, υπογραμμίζοντας το χρέος της Πολιτείας να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και ζητώντας συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία.

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