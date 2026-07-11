Στη γειτονιά των αγγέλων ο Σταύρος Σιδεράς – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία του

Η Εξόδιος Ακολουθία του, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Λακατάμια, το Σάββατο 11 Ιουλίου 2026, ώρα 10:00

Η ταφή θα γίνει στο Στρατιωτικό κοιμητήριο Λακατάμιας

Οι τεθλιμμένοι:

Αδέλφια: Ελένη, Αναστασία, Λουκία, Ιωάννης

Και λοιποί συγγενείς

Παράκληση είναι όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για τον ΟΠΑΚ Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου.