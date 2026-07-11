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Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου

 11.07.2026 - 10:28
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου

Η αντιπαράθεση Κυβέρνησης-ΔΗΣΥ για την απόρριψη από τη Βουλή της εξάμηνης παράτασης της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η προσπάθεια ανασυγκρότησης του Συνεργατισμού με την έναρξη πώλησης μετοχών από 22 Ιουλίου και οι προτάσεις του ΑΚΕΛ για αποτροπή της ενεργειακής κρίσης και φθηνότερο ρεύμα είναι ανάμεσα στα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων το Σάββατο. Άλλα θέματα που προβάλλονται στα πρωτοσέλιδα είναι οι έρευνες για το «Κράτος Μαφία», η επέτειος από τη φονική έκρηξη στο Μαρί, η πρόθεση του Γιώργου Παμπορίδη για να θέσει υποψηφιότητα στις Προεδρικές το 2028 και τα μέτρα από την Ένωση Δήμων λόγω "ανεπαρκών" χορηγιών.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Το βόλεμα βαφτίστηκε εθνικό συμφέρον», αναφέρεται σε σύγκρουση Προεδρικού-ΔΗΣΥ για το αίτημα παράτασης της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά. Αλλού αναφέρει ότι επαναφέρεται η Velister για τις τηλεοράσεις για τρεις μήνες μετά την "παταγώδη αποτυχία". Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε σκιές στην έρευνα για το «Κράτος Μαφία», γράφοντας ότι μπαίνει στο μικροσκόπιο η επιλογή της επικεφαλής της έρευνας.

Ο «Πολίτης» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Παρεκτροπή με φόντο το…2028», αναφέρεται σε επιμονή του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το «ληγμένο» Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε δύο δικαστικές αποφάσεις με διαφορετικό σκεπτικό για το Μαρί, ενώ συμπληρώνονται 15 χρόνια από τη φονική έκρηξη. Αλλού αναφέρεται σε καμπάνια για την άντληση €42 εκατομμυρίων για τον νέο Συνεργατισμό.

«Ο Φιλελεύθερος» στο κύριο του θέμα με τίτλο «Επιστρέφει πράγματι ο Συνεργατισμός», γράφει ότι από 22 Ιουλίου ξεκινά η διάθεση 42 εκατομμυρίων νεών μετοχών καθώς το τρένο του νέου Συνεργατισμού μπαίνει στις ράγες. Αλλού γράφει ότι στον πάγο βρίσκονται 50 βιομηχανίες, αφού το Υπουργικό κήρυξε τη βιομηχανική περιοχή ως λευκή ζώνη. Σε άλλο θέμα γράφει ότι ο Γιώργος Παμπορίδης έβαλε πρώτος το όνομά του στο τραπέζι για το χρίσμα του κομματικού υποψηφίου για το 2028.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «SOS για την ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια», αναφέρεται σε σχέδιο έξι πυλώνων από το ΑΚΕΛ για αποτροπή της ενεργειακής κρίσης και φθηνότερο ρεύμα. Αλλού γράφει ότι στις 22 Ιουλίου ξεκινά η πώληση των μετοχών ονομαστικής αξίας €1 για την ίδρυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι η προοπτική τραμ και η σύνδεση Λευκωσίας-Λεμεσού βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των δήμων των δύο πόλεων.

Η αγγλόγλωσση “Cyprus Mail” στο κύριο της θέμα με τίτλο «Η Κυβέρνηση στρέφεται εναντίον του ΔΗΣΥ για τη ψηφοφορία», αναφέρεται στην απόρριψη της επέκτασης της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων από τη Βουλή. Αλλού αναφέρει ότι πάνω από 25.000 Ουκρανοί βρίσκονται υπό προσωρινή προστασία στην Κύπρο. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η Ένωση Δήμων απειλεί με απεργία λόγω "ανεπαρκών" χορηγιών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, μια τραγωδία που σημάδεψε βαθιά την Κύπρο και κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Κατά το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τίμησε τη μνήμη τους, υπογραμμίζοντας το χρέος της Πολιτείας να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και ζητώντας συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία.

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