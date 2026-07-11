Τα καλύτερα beach spots της Λεμεσού - Από ξαπλώστρες στην άμμο μέχρι cocktails και all-day εμπειρίες δίπλα στο κύμα

Άλλα ξεχωρίζουν για τη γαστρονομία τους, άλλα για το σκηνικό και τη μουσική τους, ενώ αρκετά συνδυάζουν φαγητό, ποτό, μπάνιο και χαλάρωση από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Αυτά είναι μερικά από τα παραθαλάσσια spots που αξίζει να βάλεις στην καλοκαιρινή σου λίστα.



MALINDI

Το Malindi ξεχωρίζει για την εξωτική του αίσθηση, το καταπράσινο σκηνικό με φοινικόδεντρα και τη μεγάλη γκριζόχρωμη αμμουδιά δίπλα στον κολπίσκο της μαρίνας του St Raphael. Οι αναπαυτικές ξαπλώστρες, τα ψηλά και χαμηλά τραπεζάκια και ο παιδότοπος πάνω στο γρασίδι δημιουργούν ένα περιβάλλον που λειτουργεί εξίσου καλά για οικογένειες και παρέες.

Η εμπειρία αρχίζει από το πρωί, αφού το Malindi σερβίρει πρόγευμα, ενώ συνεχίζει με all-day επιλογές για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη θάλασσα με ένα χαλαρό γεύμα.

Must try: Σαλάτα με κινόα και εσπεριδοειδή, ανατολίτικο σουβλάκι και χοιρινή μπριζόλα με barbecue sauce.

Info: 25379500 | Πεζόδρομος Παρεκκλησιάς | Δ-Κ 08.00-24.00.



PLUS SEA

Με φιλοσοφία που στηρίζεται στη μεσογειακή εμπειρία, το Plus Sea συνδυάζει το ξύλο και το μπαμπού με εξωτικές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα προσεγμένο καλοκαιρινό σκηνικό. Η ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, οι άνετοι καναπέδες, οι ξαπλώστρες στην παραλία και τα signature cocktails το καθιστούν ιδανική επιλογή για μια ολόκληρη ημέρα δίπλα στο κύμα.

Στο γαστρονομικό κομμάτι, το Plus Sea προσφέρει brunch αλλά και δημιουργική κουζίνα με σύγχρονες γεύσεις και ενδιαφέροντες συνδυασμούς.

Must try: Σολομός με σάλτσα λευκού κρασιού και κόκκινο χαβιάρι, κριθαρώτο γαρίδας σαγανάκι και baby κοτόπουλο με σως γιαουρτιού και μέλι.

Info: 25634995 | Λεωφ. Αμαθούντος 95 | Δ-Κ 09.00-23.00.

PETIT PLAGE

Ένα κομψό μεσογειακό beach restaurant ακριβώς πάνω στην παραλία, το Petit Plage συνδυάζει τη μοντέρνα αισθητική με τη διακριτική πολυτέλεια. Η μαγευτική θέα προς τη θάλασσα αποτελεί φυσικά ένα από τα δυνατά του στοιχεία, ενώ η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα και ποιοτικά υλικά.

Ο χώρος διαθέτει επίσης παιδότοπο, αλλά και οργανωμένες ξαπλώστρες με διαφορετικά πακέτα εξυπηρέτησης, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη επιλογή για όσους θέλουν να περάσουν τη μέρα τους δίπλα στη θάλασσα.

Must try: Sushi επιλογές και φιλέτο σολομού με κρέμα σελινόριζας, σπαράγγια και σάλτσα βανίλιας.

Info: 25755555 | Λεωφ. Αμαθούντος 51A, Άγιος Τύχωνας | Δ-Κ 08.00-24.00.



NOA

Δίπλα στο Δασούδι, το Noa είναι ένας κομψός παραθαλάσσιος προορισμός όπου η γαστρονομία συναντά το εντυπωσιακό décor και την εξωτική ατμόσφαιρα. Η minimal αλλά sophisticated αισθητική του, οι λίγες ξαπλώστρες και οι άνετοι καναπέδες δημιουργούν ένα πιο ιδιαίτερο και προσεγμένο περιβάλλον.

Η κουζίνα κινείται σε γκουρμέ κατευθύνσεις, ανεβάζοντας επίπεδο την εμπειρία δίπλα στη θάλασσα, ενώ ο χώρος φιλοξενεί συχνά events και parties με ξεχωριστό χαρακτήρα.

Must try: Καπνιστή μελιτζανοσαλάτα, linguini alle vongole με κυδώνια και σάλτσα πιπεριάς και ταλιάτα σπαλομπριζόλας prime με πουρέ καπνιστής πατάτας.

Info: 25324056 | Προμαχών Ελευθερίας 2 | Δ-Παρ 11.00-23.00, Σ-Κ 09.00-23.00.



COLUMBIA BEACH

Το Columbia Beach έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την καλοκαιρινή ζωή της Λεμεσού, συνδυάζοντας beach bar, πισίνα και premium υπηρεσίες σε ένα πολυτελές σκηνικό δίπλα στη θάλασσα.

Οι άνετες cabanas, τα gazebos και οι ξαπλώστρες πάνω στο γρασίδι δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για χαλάρωση, ενώ το venue φιλοξενεί συχνά parties και events. Παράλληλα, σερβίρει brunch, διαθέτει ναργιλέ, αλλά και υπηρεσία yacht.

Must try: Σαλάτα με falafel, χαλούμι, μαριναρισμένα ρεβίθια και σάλτσα ταχινιού-ροδιού, καθώς και New York burger με καραμελωμένο κρεμμύδι, crispy bacon και barbecue sauce.

Info: 25321500, 25321700 | Προμαχών Ελευθερίας 6, Λεμεσός | Δ-Κ 09.00-23.00, κρεβατάκια 09.30-18.00.

AMOR SEASIDE

Μια νέα άφιξη προστέθηκε στον παραλιακό χάρτη της Λεμεσού. Το Amor Seaside είναι το ολοκαίνουριο παραλιακό στέκι που έκανε την εμφάνισή του στην παραλία του ξενοδοχείου GrandResort, προσθέτοντας ακόμη μία επιλογή στις καλοκαιρινές εξόδους της πόλης.

Info: Amor Seaside I 94 009911 I Αμαθούντος 127, Λεμεσός Ι Δ-Κ 9.30-22.30.

LADY’S MILE ALL DAY BARS

Για χρόνια το Lady’s Mile ήταν γνωστό κυρίως για τα ρηχά, κρυστάλλινα νερά και τη φυσική ξανθή άμμο του. Σήμερα, όμως, αποτελεί και έναν από τους δημοφιλέστερους all-day προορισμούς της Λεμεσού, με διαφορετικά beach bars που προσφέρουν τη δική τους εκδοχή της καλοκαιρινής χαλάρωσης.

Το Plage du Soleil ξεχωρίζει για τη boho αισθητική του, με μαξιλάρες, άνετες ξαπλώστρες και ιδιαίτερες μακραμέ ομπρέλες, ενώ η Απλώστρα διατηρεί έναν πιο ανεπιτήδευτο χαρακτήρα, με rustic ξύλινα στέγαστρα και laid-back ατμόσφαιρα. Και τα δύο σερβίρουν μεσογειακή κουζίνα με γκουρμέ πινελιές.

Για μια πιο luxurious εμπειρία, το Captain’s Cabin προσφέρει ευρύχωρες ξύλινες ξαπλώστρες, gazebos και μενού με έμφαση στο φρέσκο ψάρι και τα θαλασσινά. Το Columbia Sun, από την άλλη, υποδέχεται και φέτος το κοινό με signature cocktails, μεσογειακές γεύσεις και μουσική.

Info: Plage du Soleil 70007808 | Απλώστρα 25211711 | Captain’s Cabin 25211655 | Columbia Sun 25321700.

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus