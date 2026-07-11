Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» νωρίς ο 38χρονος Ανδρέας Ορθοδόξου - Δείτε φωτογραφία του

Η Ξυλοφάγου σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστή την είδηση θανάτου αναφέροντας χαρακτηριστικά: Η οικογένεια της ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ F.C. εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του 38χρονου συγχωριανού μας Ανδρέα Ορθοδόξου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο.

Ας είναι αιωνία η μνήμη του.

Λεπτομέρειες για την κηδεία θα ανακοινωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες.