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LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Κι άλλα ευχάριστα για το ζευγάρι μετά τον ερχομό της κόρης τους

 11.07.2026 - 10:08
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Κι άλλα ευχάριστα για το ζευγάρι μετά τον ερχομό της κόρης τους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει ιστορία με το νέο του άλμουμ - αφιέρωμα στους ήχους του Αιγαίου με τίτλο "Καμπάνες" και η Αλεξάνδρα Νίκα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο περήφανη. Το ερωτευμένο ζευγάρι, αφότου βίωσε ξανά την απόλυτη ευτυχία με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του, έρχεται ξανά αντιμέτωπο με εξαιρετικά ευχάριστα νέα.

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Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, μια τραγωδία που σημάδεψε βαθιά την Κύπρο και κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Κατά το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τίμησε τη μνήμη τους, υπογραμμίζοντας το χρέος της Πολιτείας να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και ζητώντας συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία.

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