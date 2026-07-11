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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καμπανάκι για τις συντάξεις: Η γήρανση του πληθυσμού φέρνει αλλαγές - Το μήνυμα Μουσιούττα

 11.07.2026 - 13:00
Καμπανάκι για τις συντάξεις: Η γήρανση του πληθυσμού φέρνει αλλαγές - Το μήνυμα Μουσιούττα

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εργάζεται για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός, Μαρίνος Μουσιούττας, επισημαίνοντας ότι «στόχος μας είναι ένα σύστημα δίκαιο, επαρκές και οικονομικά βιώσιμο, που θα εγγυάται αξιοπρεπές εισόδημα στη σύνταξη».

Σε χαιρετισμό του, την Παρασκευή, στα εγκαίνια του πέμπτου υποκαταστήματος της Grawe Cyprus στη Λευκωσία, ο κ. Μουσιούττας επεσήμανε ακόμη την ολοένα αυξανόμενη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματικού πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση καθίσταται αναγκαία λόγω της δημογραφικής μετάβασης.

Είπε ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η γήρανση του πληθυσμού και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας καθιστούν επιτακτική την ανάγκη μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

«Ζούμε σε μια εποχή δημογραφικής μετάβασης. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η γήρανση του πληθυσμού και οι μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας καθιστούν τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση όχι απλώς επιθυμητή, αλλά αναγκαία», σημείωεσ.

Αναφερόμενος στη δομή του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο Υπουργός είπε ότι η κοινωνική προστασία στηρίζεται στη συμπληρωματική λειτουργία των τριών πυλώνων, με το σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αποτελεί τη βάση, τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια να λειτουργούν ως δεύτερος πυλώνας και την ιδιωτική, προαιρετική ασφάλιση να συμπληρώνει το εισόδημα των πολιτών κατά τη συνταξιοδότησή τους.

Όπως ανέφερε, «ο τρίτος πυλώνας, ειδικότερα, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Η ιδιωτική ασφάλιση και τα προγράμματα προσωπικής αποταμίευσης δίνουν στον πολίτη τη δυνατότητα να σχεδιάσει έγκαιρα και υπεύθυνα το μέλλον του, να θωρακίσει το εισόδημά του και να αντιμετωπίσει με μεγαλύτερη σιγουριά τις αβεβαιότητες της ζωής», επεσήμανε.

Ο κ. Μουσιούττας σημείωσε ακόμη ότι η ασφαλιστική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό πυλώνα κοινωνικής προστασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και φυσικών καταστροφών, ενώ χαρακτήρισε την επέκταση της Grawe Cyprus «ψήφο εμπιστοσύνης προς την Κύπρο ως επενδυτικό προορισμό και παράλληλα ως ένα ευρωπαϊκό κράτος με θεσμική σταθερότητα και προοπτική».

Τέλος, πρόσθεσε ότι η παρουσία διεθνών ομίλων, όπως η Grawe, στην Κύπρο «ενισχύει το διεθνές προφίλ της χώρας και δημιουργεί προστιθέμενη αξία τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία», ενώ, όπως είπε, δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης, καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

 

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