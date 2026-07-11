Τα καλοκαιρινά βράδια έχουν το δικό τους στέκι στην Πρωτεύουσα - Μια υπέροχη αυλή με πεντανόστιμο φαγητό

Υπάρχουν κάποια μέρη που το καλοκαίρι αποκτούν έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Μέρη όπου το τραπέζι γίνεται αφορμή για συνάντηση, οι γεύσεις ξυπνούν αναμνήσεις και οι βραδιές κυλούν χωρίς βιασύνη. Ένα τέτοιο μέρος είναι το Ταβερνείο το Ιστορικόν, στον ιστορικό πυρήνα του Αγίου Δομετίου, που έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στη γαστρονομική σκηνή της Λευκωσίας.

Η όμορφη αυλή του αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για να το επισκεφθεί κανείς τους καλοκαιρινούς μήνες. Ατμοσφαιρική και φιλόξενη, προσφέρει το κατάλληλο σκηνικό για μια χαλαρή έξοδο με φίλους ή οικογένεια, με καλό φαγητό στο κέντρο του τραπεζιού και τη διάθεση μιας αυθεντικής κυπριακής βραδιάς.

Στο Ιστορικόν, η κυπριακή κουζίνα αποτελεί την αφετηρία, όχι όμως και το όριο. Η φιλοσοφία του μενού βασίζεται σε γνώριμες πρώτες ύλες και παραδοσιακές γεύσεις, οι οποίες παρουσιάζονται με δημιουργικότητα και σύγχρονη μαγειρική ματιά. Από τους κυπριακούς μεζέδες και τα πιάτα της σχάρας μέχρι τα πιάτα ημέρας και πιο ιδιαίτερους γευστικούς συνδυασμούς, η κουζίνα ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τη δημιουργική εξέλιξη.

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται και σε πιάτα που συνδυάζουν τοπικά προϊόντα με πιο απρόσμενες ιδέες: σαλάτα με γλιστιρίδα, ντοματίνια και χαλίτζι Πύργου Τηλλυρίας, χούμους με καπνιστό παντζάρι, αλλά και φέτα με καταΐφι και μαρμελάδα μοσφίλο είναι μερικά μόνο παραδείγματα μιας κουζίνας που επιχειρεί να ξανασυστήσει γνώριμες γεύσεις με διαφορετικό τρόπο.

Η πορεία του εστιατορίου έχει αναγνωριστεί και στα Cyprus Eating Awards, όπου το Ιστορικόν κέρδισε διακρίσεις επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία του για ποιοτικό φαγητό σε προσιτή σχέση ποιότητας και τιμής.

Πέρα, όμως, από τις διακρίσεις και τα πιάτα, αυτό που κάνει το Ιστορικόν να ξεχωρίζει είναι η συνολική εμπειρία. Είναι η αίσθηση της παρέας γύρω από το τραπέζι, η ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα και εκείνη η οικειότητα που αναζητά κανείς από μια σύγχρονη κυπριακή ταβέρνα.

Κλέφτικο με γιουβέτσι

Και όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και τα βράδια μεγαλώνουν, η αυλή του γίνεται το ιδανικό σκηνικό για φαγητό χωρίς βιασύνη, συζητήσεις που κρατούν μέχρι αργά και πιάτα που περνούν από χέρι σε χέρι. Γιατί τελικά, τα καλύτερα καλοκαιρινά βράδια δεν χρειάζονται πολλά: καλή παρέα, νόστιμο φαγητό και μια όμορφη αυλή. Και στον Άγιο Δομέτιο, όλα αυτά συναντιούνται στο Ιστορικόν.

INFO:

(22780555) Μάρκου Δράκου 5, Άγιος Δομέτιος, 2369 Λευκωσία.

Κάνε κράτηση τηλεφωνικώς ή διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας (κλικ εδώ).

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*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus