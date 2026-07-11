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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχονται 40αρια: Πότε να αναμένουμε κίτρινη προειδοποίηση - Πάρτε μέτρα προστασίας από τον καύσωνα

 11.07.2026 - 11:54
Έρχονται 40αρια: Πότε να αναμένουμε κίτρινη προειδοποίηση - Πάρτε μέτρα προστασίας από τον καύσωνα

Στους 40 βαθούς σκαρφαλώνει από τη Κυριακή μέχρι και την Τετάρτη η θερμοκρασία στο εσωτερικό και γι’ αυτό και αναμένεται η έκδοση κίτρινης προειδοποίησης καθημερινά γι’ αυτές τις ημέρες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Λειτουργός Μετεωρολογίας, Ματθαίος Παπαδάκης.

Όπως σημείωσε η πρώτη κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να εκδοθεί το Σάββατο το απόγευμα. Ο κ. Παπαδάκης πρόσθεσε ότι βρισκόμαστε περίπου 2 με 25 βαθμούς πιο ψηλά από την κανονική για την εποχή θερμοκρασία αλλά όχι σε κλοιό καύσωνα, ο οποίος μετριέται και με τα επίπεδα υγρασίας και ανέμου.

Σήμερα η θερμοκρασία στο εσωτερικό θα φτάσει τους 39 βαθμούς στους 21 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 27 στα υψηλότερα ορεινά. Ο καιρός γενικά, είπε ο κ. Παπαδάκης, είναι κυρίως αίθριος με αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά τις απογευματινές ώρες  από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη.

Η θερμοκρασία από αύριο ανεβαίνει, συνέχισε, και θα κυμανθεί γύρω στους 40 στο εσωτερικό, στους 35 στα νότια και ανατολικά παράλια, στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους  30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. «Με αυτές τις θερμοκρασίες εκδίδουμε και κίτρινη προειδοποίηση για το εσωτερικό για ψηλές θερμοκρασίες. Περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν και την Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη», ανέφερε.

Ερωτηθείς για την υγρασία, ο κ. Παπαδάκης είπε ότι είναι γενικά σε χαμηλή επίπεδα εκτός από το βράδυ στα παράλια, ενώ αναμένονται και αραιές ομίχλες και χαμηλά νέφη.

Σε παρατήρηση ότι μέχρι τώρα το καλοκαίρι «μας πήγε καλά και δεν ήταν βαρύ», ο Λειτουργός Μετεωρολογίας είπε ότι οι θερμοκρασίες ήταν κοντά στις κανονικές για την εποχή, αλλά φαίνεται δειλά – δειλά ότι μπαίνουμε σε πιο ψηλές θερμοκρασίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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