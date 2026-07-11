Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με φωτογραφία του Αρχηγού Αστυνομίας – Πως επιτήδειοι επιχειρούν να σας ξεγελάσουν - Φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με φωτογραφία του Αρχηγού Αστυνομίας – Πως επιτήδειοι επιχειρούν να σας ξεγελάσουν - Φωτογραφία

 11.07.2026 - 13:22
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με φωτογραφία του Αρχηγού Αστυνομίας – Πως επιτήδειοι επιχειρούν να σας ξεγελάσουν - Φωτογραφία

Την προσοχή του κοινού εφιστά για ακόμη μία φορά η Αστυνομία σχετικά με τηλεφωνικές απάτες μέσω της εφαρμογής WhatsApp, κατά τις οποίες επιτήδειοι παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι της Αστυνομίας Κύπρου.

Συγκεκριμένα, οι δράστες πραγματοποιούν κλήσεις μέσω της εφαρμογής WhatsApp προς ανυποψίαστους πολίτες, ισχυριζόμενοι ότι επικοινωνούν εκ μέρους της Αστυνομίας. Για να γίνουν πιο πειστικοί, χρησιμοποιούν ως φωτογραφία προφίλ τη φωτογραφία του Αρχηγού Αστυνομίας.

Οι επιτήδειοι φαίνεται να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς, ενώ οι συνομιλίες πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Οι κλήσεις αυτές είναι απάτη και δεν προέρχονται από την Αστυνομία Κύπρου. Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία δεν ζητά μέσω WhatsApp ή άλλων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, κωδικούς πρόσβασης ή οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και:

• Να ΜΗΝ ανταποκρίνεται στις κλήσεις ή στις οδηγίες που δίνονται από τους επιτήδειους.
• Να ΜΗΝ ακολουθεί συνδέσμους (links) που τυχόν αποστέλλονται.
• Να ΜΗΝ αποκαλύπτει κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς μιας χρήσης (OTP) ή άλλα προσωπικά δεδομένα.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκαλύψει τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία κατά τη διάρκεια τέτοιας επικοινωνίας, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το τραπεζικό του ίδρυμα, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Στη φωτογραφία που συνοδεύει την ανακοίνωση παρουσιάζονται δύο από τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν χρησιμοποιηθεί από τους απατεώνες. Επισημαίνεται ότι οι αριθμοί αυτοί ενδέχεται να αλλάζουν, γι’ αυτό το κοινό θα πρέπει να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη οποιαδήποτε παρόμοια επικοινωνία, ανεξάρτητα από τον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεν έχετε τηλεοπτικό σήμα; Δείτε πώς θα επαναφέρετε τα κανάλια σας - Η λύση που ανακοινώθηκε
Καταδίωξη-θρίλερ στη Λεμεσό: Συνελήφθη 19χρονος μετά τους πυροβολισμούς αστυνομικού
Μαρτυρία για την πτήση τρόμου από Θεσσαλονίκη: «Το σώμα του μέχρι τους ώμους ήταν έξω από το παράθυρο»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε - Ανάμεσά τους και παράξενο όνομα
Λουκέτο σε 8 κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες - Ποιες είναι, γιατί σταματούν την παραγωγή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ερμηνεύει Μάνο Χατζιδάκι στην παραλία - Δείτε βίντεο

 11.07.2026 - 13:38
Επόμενο άρθρο

Ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο – Στη «μάχη» 3 πυροσβεστικά και 2 εναέρια μέσα

 11.07.2026 - 13:34
15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, μια τραγωδία που σημάδεψε βαθιά την Κύπρο και κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Κατά το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τίμησε τη μνήμη τους, υπογραμμίζοντας το χρέος της Πολιτείας να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και ζητώντας συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

  •  11.07.2026 - 09:59
Κυβέρνηση: Εντός του συμφωνημένου πλαισίου οι όποιες διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού

Κυβέρνηση: Εντός του συμφωνημένου πλαισίου οι όποιες διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού

  •  11.07.2026 - 09:20
Καμπανάκι για τις συντάξεις: Η γήρανση του πληθυσμού φέρνει αλλαγές - Το μήνυμα Μουσιούττα

Καμπανάκι για τις συντάξεις: Η γήρανση του πληθυσμού φέρνει αλλαγές - Το μήνυμα Μουσιούττα

  •  11.07.2026 - 13:00
Ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο – Στη «μάχη» 3 πυροσβεστικά και 2 εναέρια μέσα

Ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο – Στη «μάχη» 3 πυροσβεστικά και 2 εναέρια μέσα

  •  11.07.2026 - 13:34
Δεν έχετε τηλεοπτικό σήμα; Δείτε πώς θα επαναφέρετε τα κανάλια σας - Η λύση που ανακοινώθηκε

Δεν έχετε τηλεοπτικό σήμα; Δείτε πώς θα επαναφέρετε τα κανάλια σας - Η λύση που ανακοινώθηκε

  •  11.07.2026 - 09:07
Τα καλύτερα beach spots της Λεμεσού - Από ξαπλώστρες στην άμμο μέχρι cocktails και all-day εμπειρίες δίπλα στο κύμα

Τα καλύτερα beach spots της Λεμεσού - Από ξαπλώστρες στην άμμο μέχρι cocktails και all-day εμπειρίες δίπλα στο κύμα

  •  11.07.2026 - 10:57
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με φωτογραφία του Αρχηγού Αστυνομίας – Πως επιτήδειοι επιχειρούν να σας ξεγελάσουν - Φωτογραφία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με φωτογραφία του Αρχηγού Αστυνομίας – Πως επιτήδειοι επιχειρούν να σας ξεγελάσουν - Φωτογραφία

  •  11.07.2026 - 13:22
Έρχονται 40αρια: Πότε να αναμένουμε κίτρινη προειδοποίηση - Πάρτε μέτρα προστασίας από τον καύσωνα

Έρχονται 40αρια: Πότε να αναμένουμε κίτρινη προειδοποίηση - Πάρτε μέτρα προστασίας από τον καύσωνα

  •  11.07.2026 - 11:54

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα