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LIFESTYLE

Η Νατάσα Θεοδωρίδου ερμηνεύει Μάνο Χατζιδάκι στην παραλία - Δείτε βίντεο

 11.07.2026 - 13:38
Η Νατάσα Θεοδωρίδου ερμηνεύει Μάνο Χατζιδάκι στην παραλία - Δείτε βίντεο

Με φόντο τη θάλασσα ερμήνευσε ένα τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκη η Νατάσα Θεοδωρίδου.

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15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, μια τραγωδία που σημάδεψε βαθιά την Κύπρο και κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Κατά το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τίμησε τη μνήμη τους, υπογραμμίζοντας το χρέος της Πολιτείας να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και ζητώντας συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία.

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