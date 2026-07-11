Ξέσπασε φωτιά στον Άγιο Αθανάσιο – Στη «μάχη» 3 πυροσβεστικά και 2 εναέρια μέσα

Στο σημείο έσπευσαν 3 πυροσβεστικά οχήματα για κατάσβεση καθώς κοντά υπάρχουν κατοικίες ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν ρίψεις και 2 εναέρια για προληπτικούς λόγους.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε άγρια βλάστηση ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει περιοριστεί.