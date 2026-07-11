Κίτρινη Προειδοποίηση: Αγγίζει τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ

Όπως αναφέρεται στην προειδοποίηση, αυτή θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα την Κυριακή 12 Ιουλίου.

Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού, σημειώνεται.