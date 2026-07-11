Αυτό είναι το αντικείμενο που κλέβουν περισσότερο οι τουρίστες από τα ξενοδοχεία – 80.000 εξαφανίζονται κάθε χρόνο

Όμως, φαίνεται πως ορισμένοι επισκέπτες επιλέγουν να πάρουν μαζί τους και ένα «αναμνηστικό» από το δωμάτιο, με τις πετσέτες να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των αντικειμένων που εξαφανίζονται συχνότερα.

Την αποκάλυψη έκανε ο Ισπανός επιχειρηματίας Antonio Catalán, ιδρυτής και πρόεδρος της αλυσίδας AC Hotels, ο οποίος μίλησε για το φαινόμενο σε επεισόδιο του podcast Nude Project.

Όπως ανέφερε, οι πετσέτες είναι με διαφορά το αντικείμενο που αφαιρείται περισσότερο από κάθε άλλο στα δωμάτια των ξενοδοχείων του. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότερες από 80.000 πετσέτες χάνονται κάθε χρόνο από τα ξενοδοχεία της αλυσίδας.

Ο αριθμός προκαλεί εντύπωση, ειδικά αν υπολογιστεί ότι η AC Hotels διαθέτει 91 ξενοδοχειακές μονάδες μόνο στην Ισπανία, ενώ αντίστοιχα περιστατικά καταγράφονται και στις μονάδες της στην Ιταλία.

«Έχουν το λογότυπο, δεν περνούν απαρατήρητες»

Ο Antonio Catalán σημείωσε ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο το οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις, αλλά και το γεγονός ότι πολλές από τις πετσέτες φέρουν το λογότυπο του ξενοδοχείου.

«Δεν είναι κάτι που μπορεί εύκολα να περάσει απαρατήρητο», ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς τα συγκεκριμένα αντικείμενα συχνά φέρουν εμφανή στοιχεία της ξενοδοχειακής επωνυμίας.

Οι πετσέτες, πάντως, δεν είναι το μοναδικό αντικείμενο που φεύγει παράνομα από τα δωμάτια ξενοδοχείων. Σε πολλές περιπτώσεις οι επισκέπτες παίρνουν μαζί τους μικρά είδη, όπως καλλυντικά, παντόφλες ή διακοσμητικά αντικείμενα, ωστόσο οι πετσέτες παραμένουν ο πιο συχνός «στόχος».

Ο τουρισμός στην Ισπανία σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

Η αποκάλυψη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός στην Ισπανία καταγράφει νέα ρεκόρ. Το 2025, η χώρα υποδέχθηκε 96,77 εκατομμύρια διεθνείς επισκέπτες, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της Ισπανίας.

Η μεγάλη αύξηση των επισκεπτών έχει οδηγήσει σε σημαντική ανάπτυξη του ξενοδοχειακού κλάδου, αλλά παράλληλα έχει αυξήσει και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, από το κόστος λειτουργίας μέχρι τις απώλειες εξοπλισμού.

Η αξία του brand πάνω από τα αστέρια

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Catalán αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει η ξενοδοχειακή αγορά τα τελευταία χρόνια. Όπως υποστήριξε, η σημασία των παραδοσιακών κατηγοριών με αστέρια έχει μειωθεί, καθώς πλέον μεγαλύτερη αξία έχει η αναγνωρισιμότητα ενός brand και η εμπειρία που προσφέρει ένα ξενοδοχείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επισκέπτες δεν επιλέγουν πλέον μόνο με βάση τον αριθμό των αστεριών στην πρόσοψη ενός κτιρίου, αλλά κυρίως με βάση τη φήμη, την ποιότητα υπηρεσιών και την ταυτότητα του ξενοδοχειακού brand.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr