Άφαντος παραμένει ο 35χρονος που μαχαίρωσε σύζυγο και πεθερά στη Λευκωσία – Ξανά στη δημοσιότητα η φωτογραφία του

Εναντίον του υπόπτου διερευνάται υπόθεση απόπειρας φόνου, καθώς φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και να τραυμάτισε τη σύζυγο και την πεθερά του, πριν εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση. Επιπλέον, ο 35χρονος καταζητείται και για άλλα σοβαρά ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γυναίκες είχαν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου ευτυχώς διαπιστώθηκε ότι τα τραύματά τους δεν ήταν σοβαρά για τη ζωή τους. Παρά το γεγονός αυτό, οι διωκτικές Αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση με τη μέγιστη σοβαρότητα, καθώς ο δράστης θεωρείται επικίνδυνος.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.