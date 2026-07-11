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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπογράφηκε το παράνομο «μνημόνιο» για αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας – κατεχομένων

 11.07.2026 - 14:20
Υπογράφηκε το παράνομο «μνημόνιο» για αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας – κατεχομένων

Ως ιστορική στιγμή χαρακτηρίζει ο τ/κ Τύπος σήμερα το παράνομο "μνημόνιο" για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που υπογράφηκε χθες το απόγευμα σε αίθουσα της «βουλής» στα κατεχόμενα από τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ και τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ.

Έντεκα χρόνια μετά την τελετή για κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς νερού από το Αναμούρ της Τουρκίας στα κατεχόμενα Πάναγρα, ο αμφίδρομος αυτός αγωγός φυσικού αερίου θα ξεκινά επίσης από το Αναμούρ και μέσω μιας διαδρομής περίπου 101 χλμ εκ των οποίων μόνο τα 4 στην ξηρά θα καταλήγει στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό στην Τράπεζα Κερύνειας, τον μοναδικό που ανήκει στην «αρχή ηλεκτρισμού».

Η "Χαλκίν Σεσί" έχει τίτλο «Τεράστιο βήμα στην Ενέργεια» και προβάλλει τις δηλώσεις του "πρωθυπουργού", Ουνάλ Ουστέλ, στην τελετή αλλά και την αναφορά του Τούρκου Αντιπροέδρου πως έχουν σημασία για την πολιτική σταθερότητα τα μακρόπνοα έργα και πως οι δεσμοί μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους με αυτόν τον αγωγό θα γίνουν ακόμα πιο στενοί.

Η "Σταρ Κίπρις" έχει τίτλο «Το έργο που θα διαμορφώσει τα 100χρονα της τδβκ» και σημειώνει ότι ο κ. Γιλμάζ έκανε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον «πρωθυπουργό» Ουστέλ, αλλά επισκέφθηκε και τον Τ/κ ηγέη, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Η "Ντιαλόγκ" με τίτλο «Ένα ιστορικό σημείο καμπής» προβάλλει την αναφορά του Τούρκου Αντιπροέδρου ότι το φυσικό αέριο που θα έρθει στα κατεχόμενα θα διασφαλίσει και την ενεργειακή ασφάλεια αλλά θα συμβάλει και στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Η "Κίπρις" έχει τίτλο «Το πρώτο βήμα για το ιστορικό έργο» και προβάλλει φωτογραφίες από την τελετή υπογραφής, αλλά και την αναφορά Γιλμάζ στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον κ. Ουστέλ ότι η "μόνη ρεαλιστική λύση στην Κύπρο είναι αυτή των δύο κρατών που θα συνυπάρχουν δίπλα δίπλα".

Η "Βατάν" έχει τίτλο «χθες ήρθε το νερό, σήμερα το φυσικό αέριο» και παρουσιάζει με χάρτη το έργο.

Η "Γενί Μπακίς" έχει τίτλο «Θα πέσει το κόστος παραγωγής ενέργειας».

Η ηλεκτρονική "Κίπρις ποστασί" έχει τίτλο «Υπογράφηκε η συμφωνία για τον αγωγό μεταξύ τδβκ και Τουρκίας» ενώ η επίσης ηλεκτρονική "Κίπρις Τουρκ" έχει τίτλο «Ο Γιλμάζ προχώρησε με το θαύμα, άρχισαν οι εργασίες για τον αγωγό φυσικού αερίου».

Η "Χακικάτ" έχει τίτλο «Βρισκόμαστε σε ενότητα σκέψης και καρδιάς (ΣΣ: σύμπνοια)» προτάσσει τη συνάντηση του Τούρκου Αντιπροέδρου με τον Τ/κ ηγέτη και τις δηλώσεις που , σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας», έκαναν μετά πως βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό όσον αφορά το Κυπριακό και την αναφορά Γιλμάζ σε «συντονισμό για την κοινή μας υπόθεση».

Οι μόνες εφημερίδες που δεν κάνουν καμία αναφορά στο πρωτοσέλιδό τους στην τελετή υπογραφής και τις δηλώσεις που έγινε χθες είναι η "Αβρούπα" και η "Γενί Ντουζέν".

Πηγή: ΚΥΠΕ

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