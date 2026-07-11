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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ κατά Τουρκίας: «Απορρίπτουμε τους ισχυρισμούς της Άγκυρας – Η Ευρώπη καταδίκασε ξανά την κατοχή και τη σεξουαλική βία του '74»

 11.07.2026 - 15:42
ΥΠΕΞ κατά Τουρκίας: «Απορρίπτουμε τους ισχυρισμούς της Άγκυρας – Η Ευρώπη καταδίκασε ξανά την κατοχή και τη σεξουαλική βία του '74»

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας απορρίπτει και καταδικάζει τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας αναφορικά με το ψήφισμα που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 Ιουλίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε, για ακόμη μία φορά και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, τη στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ως εμπόδιο στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας.

Καταδίκασε, περαιτέρω, στη βάση των θεμελιωδών αξιών και αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απορρέουν από την τουρκική εισβολή, με ειδική αναφορά στη σεξουαλική βία κατά γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια και μετά την εισβολή του 1974.

"Η Τουρκία υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να φέρει την ευθύνη, βάσει του διεθνούς δικαίου, για τις εν λόγω παραβιάσεις και καλείται να αναγνωρίσει τις αποτρόπαιες αυτές πράξεις, να αναλάβει τις ευθύνες της και να παράσχει πλήρεις και αποτελεσματικές επανορθώσεις", σημειώνει το Υπουργείο.

"Πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη στρατιωτική κατοχή, η Τουρκία εξακολουθεί να υπέχει ευθύνη έναντι της διεθνούς κοινότητας, καθώς και έναντι των θυμάτων και των επιζώντων, των οποίων ο πόνος και η αντοχή αξίζουν μνήμη, δικαιοσύνη και σεβασμό", καταλήγει η ανακοίνωση.

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