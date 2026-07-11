Υπόθεση Marfin: Η ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύπτει οργανωμένο σχέδιο πίσω από την τραγωδία – Επιστρέφει η 46χρονη από τη Βρετανία

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο εμπρησμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι Αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα, τα οποία είχαν χωριστεί σε δύο υποομάδες, με διακριτούς εκτελεστικούς, συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Αστυνομία αναφέρει ότι ορισμένα μέλη είχαν αναλάβει τον ενεργό εκτελεστικό ρόλο, όπως τη θραύση της τζαμαρίας του τραπεζικού καταστήματος και τη ρίψη εύφλεκτων υγρών και αντικειμένων στο εσωτερικό του, ενώ τα υπόλοιπα παρείχαν συντονισμό, προστασία και επιχειρησιακή υποστήριξη πριν και κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Προηγμένες ψηφιακές αναλύσεις και αποκατάσταση του βιντεοληπτικού υλικού

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας ήταν οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και η ανάλυση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., εφαρμόστηκαν προηγμένες μέθοδοι ψηφιακής ανάλυσης, μέσω των οποίων κατέστη δυνατή η αποκατάσταση και ανάκτηση δεδομένων χαμηλού επιπέδου από τα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης του συστήματος καταγραφής του τραπεζικού καταστήματος. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίστηκε με ακρίβεια το απόλυτο χρονικό στίγμα των εμπρηστικών επιθέσεων, στοιχείο που αξιοποιήθηκε στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Πώς μια έρευνα της Αντιτρομοκρατικής από το 2020 οδήγησε στις συλλήψεις

Μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για υπόθεση εκρηκτικών φαίνεται πως αποδείχθηκε καθοριστική για την ταυτοποίηση τριών εκ των φερόμενων δραστών της φονικής επίθεσης με βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της Marfin τον Μάιο του 2010. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το ERTnews, το υλικό που είχε συγκεντρωθεί ήδη από το 2020 συνδυάστηκε με νέο οπτικό υλικό που έφτασε στις Αρχές μέσω ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος, οδηγώντας στην έκδοση τριών ενταλμάτων σύλληψης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις 23 Σεπτεμβρίου 2020 κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής εντόπισε σε αποθήκη στην οδό Αθανασίου Ζίννη, στο Κουκάκι, εκρηκτικές ύλες, χρονοδιακόπτες, πυροκροτητές και φυσίγγια καλάσνικοφ. Η αποθήκη είχε μισθωθεί από γνωστό αντιεξουσιαστή με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος συνελήφθη για κατοχή των εκρηκτικών.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τότε στην οικία του κατασχέθηκε ψηφιακό υλικό, μέσα στο οποίο οι αστυνομικοί εντόπισαν φωτογραφίες από διακοπές το 2009, στις οποίες εμφανίζονταν οι τρεις σημερινοί κατηγορούμενοι μαζί με τον ίδιο.

Το υλικό αυτό παραδόθηκε πρόσφατα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, όπου συγκρίθηκε με νέο βιντεοληπτικό υλικό από την επίθεση στη Marfin, το οποίο είχε αποσταλεί πριν από περίπου έναν χρόνο στις Αρχές μέσω ανώνυμου e-mail.

Από τη σύγκριση, οι έμπειροι αξιωματικοί διαπίστωσαν ότι τρεις από τους κουκουλοφόρους που καταγράφονται στο υλικό της επίθεσης φορούσαν τα ίδια ρούχα με πρόσωπα που απεικονίζονταν στις φωτογραφίες του 2009. Τα δύο σύνολα δεδομένων αναλύθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας και συντάχθηκε έκθεση ταυτοποίησης, η οποία διαβιβάστηκε στην 3η τακτική ανακρίτρια. Εκείνη αξιολόγησε τα νέα στοιχεία ως επαρκή και προχώρησε στην έκδοση τριών ενταλμάτων σύλληψης.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπουγάς, τόνισε ότι η δικογραφία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των ενδείξεων, επισημαίνοντας πως η αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων ανήκει στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Όπως ανέφερε, η έρευνα αναμένεται να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία και, εφόσον οι ενδείξεις καταστούν αποχρώσες, η υπόθεση θα παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη.

Από την πλευρά του, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως τα ονόματα που περιλαμβάνονταν στο ανώνυμο e-mail δεν είχαν δοθεί τυχαία. Όπως είπε, εξετάζοντας την πορεία των συγκεκριμένων προσώπων κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, διαπίστωσαν ότι κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους λίγο πριν κινηθούν προς το σημείο της επίθεσης και εκτοξεύσουν τις μολότοφ.

Αντίθετη άποψη εξέφρασε η συνήγορος υπεράσπισης των συλληφθέντων, Άννα Παπαρρούσου, η οποία δήλωσε ότι δεν θεωρεί ακόμη ώριμη τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για διαδικασίες ταυτοποίησης, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο η τεχνολογία να χρησιμοποιείται με προαποφασισμένο συμπέρασμα ως προς την ταυτότητα ενός υπόπτου.

Συγκίνηση προκαλούν και οι δηλώσεις της κυρίας Καραγιάννη, η οποία επέζησε από τη φονική πυρκαγιά στη Marfin. Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5», επανέλαβε ότι το ζητούμενο είναι να αποδειχθεί πέρα από κάθε αμφιβολία πως οι συλληφθέντες είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την τραγωδία. Όπως ανέφερε, για τους επιζώντες και τις οικογένειες των θυμάτων η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια πρώτη ηθική δικαίωση, με την προσδοκία ότι οι πραγματικοί δράστες θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι δύο 42χρονοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στα σπίτια τους, στα Άνω Λιόσια και την Κυψέλη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιήθηκε με ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες περικύκλωσαν τις κατοικίες, εισέβαλαν σε μία από αυτές με τη χρήση πολιορκητικού κριού και πέρασαν χειροπέδες σε έναν από τους κατηγορούμενους. Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Προθεσμία για απολογία – Επιστρέφει η 46χρονη από τη Βρετανία

Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τρίτη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η 46χρονη που αναζητείται στην ίδια υπόθεση έχει ήδη επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές, έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να επιστρέψει οικειοθελώς στην Ελλάδα και αναμένεται να βρεθεί στη χώρα εντός των επόμενων ημερών, προκειμένου να καταθέσει ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Η ίδια, μέσω της υπεράσπισής της, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

ΠΗΓΗ: ertnews.gr