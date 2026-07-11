Για τρίτη μέρα παλεύουν με τη φωτιά οι πυροσβέστες στην Ισπανία – 66.000 στρέμματα γης έχουν γίνει παρανάλωμα

Η καταστροφική φωτιά έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και έχει κατακάψει περίπου 66.000 στρέμματα γης από την Πέμπτη.

Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα, απειλώντας χωριά και κατοικημένες ζώνες.

Οι δύσκολες συνθήκες, το δύσβατο έδαφος, οι ισχυροί άνεμοι με ριπές που έφταναν τα 50 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά και η ύπαρξη πολλών διάσπαρτων κατοικιών δυσχέραναν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων.

Βελτίωση των συνθηκών για τις δυνάμεις κατάσβεσης

Ωστόσο, η κατάσταση φαίνεται να παρουσιάζει βελτίωση, σύμφωνα με τον περιφερειακό υπεύθυνο των υπηρεσιών διάσωσης, Αντόνιο Σανθ. Όπως δήλωσε, οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλαξαν προς το καλύτερο, επιτρέποντας στις δυνάμεις πυρόσβεσης να αντιμετωπίσουν τη φωτιά με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

«Είναι η πρώτη ημέρα κατά την οποία θα μπορέσουμε να επέμβουμε επιθετικά στην πυρκαγιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι μέχρι σήμερα οι συνθήκες είχαν επιτρέψει μόνο αμυντικές επιχειρήσεις για την προστασία των ανθρώπων και των κατοικημένων περιοχών.

Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο πεδίο, με τη συνδρομή στρατιωτικών μονάδων και εναέριων μέσων. Παράλληλα, σχεδόν 1.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις περιοχές που απειλούνται από την πυρκαγιά.

Southern Spain's Almeria Province Deadly Wildfire LATEST



Spanish Prime Minister Pedro Sánchez expressed his condolences, writing on X of his “Immense sadness and desolation in the face of the terrible consequences of the fire affecting the province of Almeria."



Spain has… pic.twitter.com/FRal6c5q8i — Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) July 10, 2026

Αγωνία για τα θύματα και τους αγνοούμενους

Πολλά από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από την πύρινη λαίλαπα, είτε χρησιμοποιώντας τα οχήματά τους είτε προσπαθώντας να απομακρυνθούν πεζή. Σύμφωνα με τις αρχές, αρκετοί κάτοικοι δεν ακολούθησαν τις οδηγίες εκκένωσης, παρά τις προσπάθειες των υπηρεσιών ασφαλείας που χτυπούσαν πόρτα-πόρτα ζητώντας από τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι, μεταξύ των οποίων Βρετανοί και Βέλγοι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η διαδικασία εντοπισμού και ταυτοποίησης.

Ο Αντόνιο Σανθ χαρακτήρισε «την καλύτερη είδηση που θα μπορούσαμε να έχουμε» το γεγονός ότι δεν έχουν αναφερθεί νέα θύματα. Η Χωροφυλακή έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες έρευνες στις πληγείσες περιοχές, ακόμη και σε σημεία όπου η φωτιά παρέμενε ενεργή, χωρίς να εντοπίσει άλλους ανθρώπους.

Επιφυλάξεις για τον αριθμό των αγνοουμένων

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ζήτησε προσοχή σχετικά με τις αναφορές για 23 αγνοούμενους. Όπως διευκρίνισε, ο αριθμός αυτός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχουν χαθεί, καθώς μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι οικογένειες δεν έχουν καταφέρει να επικοινωνήσουν μαζί τους, ενώ εκείνοι βρίσκονται σε ασφαλή σημεία ή σε κέντρα φιλοξενίας.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει επτά επίσημες δηλώσεις εξαφάνισης. Ωστόσο, οι αρχές δεν μπορούν να δώσουν οριστικό απολογισμό πριν ολοκληρωθούν οι νεκροψίες και η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Δεν αποκλείεται κάποιοι από τους δηλωμένους αγνοούμενους να περιλαμβάνονται ήδη στον αριθμό των 12 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μέσα στις φλόγες.

A wildfire in Spain's southern Andalusia region has killed at least 12 people, while more than 20 people go missing. Firefighters try to tame the blaze as emergency response efforts remain underway. #spain #andalusia #wildfire #firefighters #disaster #fire #emergency pic.twitter.com/1X0fyuCqqy — The Federal (@TheFederal_News) July 11, 2026

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

Οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε όταν καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος έπεσε σε ξερή θαμνώδη έκταση. Ωστόσο, οι εταιρείες διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο καλώδιο δεν ανήκει στο δίκτυό τους και ότι είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από το 2009.

Καθώς οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται, οι κάτοικοι και οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ελπίζοντας ότι η βελτίωση των καιρικών συνθηκών θα βοηθήσει στην πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και στον περιορισμό μιας από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και ανθρώπινες τραγωδίες που έχει γνωρίσει η Ανδαλουσία.

ΠΗΓΗ: in.gr