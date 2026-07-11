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ΥΓΕΙΑ

Η ιαπωνική άσκηση των 5′ που «καίει» λίπος, σμιλεύει κοιλιακούς και δυναμώνει τον κορμό

 11.07.2026 - 17:23
Η ιαπωνική άσκηση των 5′ που «καίει» λίπος, σμιλεύει κοιλιακούς και δυναμώνει τον κορμό

Mετά το ιαπωνικό περπάτημα, μια ακόμα μέθοδος από την χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε τη φόρμα μας.

Ο λόγος για τη μέθοδο Sakuma, μια απλή ρουτίνα ασκήσεων που γίνονται μέσα σε 5 λεπτά, εμπνευσμένη από τον Ιάπωνα προπονητή Kenichi Sakuma.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης υπόσχεται να τονώσει το σώμα, να σμιλέψει τους κοιλιακούς και να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε ώρες στο γυμναστήριο ή να τρέξουμε για μισή ώρα. Στην ουσία, οι 5 ασκήσεις του ενός λεπτού είναι σχεδιασμένες για να ενεργοποιούν βασικές μυϊκές ομάδες και να διεγείρουν τον μεταβολισμό.

Οι ασκήσεις δεν έχουν επιλεγεί τυχαία, καθώς στοχεύουν σε μια καλύτερη στάση του σώματος, ενδυναμώνοντας τον κορμό και τους μυς που παραμένουν ανενεργοί καθημερινά, λόγω της καθιστικής ζωής. Οι κινήσεις είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να είναι ακριβείς και ελεγχόμενες. Μπορεί να φαίνονται απλές, όμως απαιτούν συγκέντρωση και συνέπεια για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στα θετικά της μεθόδου, κρατήστε και το γεγονός ότι δεν απαιτεί κανέναν εξοπλισμό. Προσαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης, επιτρέποντας τόσο σε αρχάριους όσο και στους πιο έμπειρους στην άσκηση να επωφεληθούν από αυτήν.

Τα 5 βασικά σετ ασκήσεων της μεθόδου Sakuma βήμα προς βήμα

Ακολουθούν οι πέντε βασικές κινήσεις που πρέπει να επαναλαμβάνονται καθημερινά. Μπορείτε να τις εκτελέσετε με τη σειρά για ένα λεπτό την καθεμία.

  1. Σύσφιξη ποδιών σε ύπτια θέση
  • Ξαπλώστε ανάσκελα με τα πόδια τεντωμένα.
  • Σταυρώστε τους αστραγάλους και πιέστε τα πόδια δυνατά μεταξύ τους. Τα χέρια είναι πίσω από το κεφάλι.
  • Σφίξτε για 6 δευτερόλεπτα, χαλαρώστε 2 και επαναλάβετε.

Οφέλη: Μηροί, κάτω κοιλιακοί, ενεργοποίηση κορμού.

  1. Καθιστοί κοιλιακοί
  • Καθίστε στο πάτωμα με τα πόδια τεντωμένα.
  • Σταυρώστε τα χέρια στο στήθος και σηκώστε λίγο τα πόδια από το έδαφος.
  • Κρατήστε τη σύσφιξη για 6 δευτερόλεπτα και χαλαρώστε.

Οφέλη: Κοιλιακοί, σταθεροποίηση μέσης.

  1. «Superman» για πλάτη και γλουτούς
  • Ξαπλώστε μπρούμυτα και σηκώστε χέρια και πόδια ταυτόχρονα.
  • Κρατήστε για 6 δευτερόλεπτα και επιστρέψτε αργά.

Οφέλη: Πλάτη, γλουτοί, στάση σώματος.

  1. Σύσφιξη γοφών
  • Ξαπλώστε ανάσκελα με λυγισμένα γόνατα και βάλτε ένα μαξιλάρι ανάμεσά τους.
  • Σφίξτε το μαξιλάρι και ανοίγετε αργά τα γόνατα προς τα έξω.

Οφέλη: Έσω μηροί, πυελική σταθερότητα.

  1. Όρθια στροφή κορμού
  • Σταθείτε όρθιοι και σηκώστε ένα γόνατο στις 90°.
  • Στρίψτε αργά τον κορμό προς την αντίθετη πλευρά.
  • Κρατήστε λίγα δευτερόλεπτα και αλλάξτε πλευρά.

Οφέλη: Μέση, ισορροπία, σταθεροποίηση κορμού.

Συμπέρασμα

Η μέθοδος Sakuma δεν είναι μαγική λύση αδυνατίσματος – όμως αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο καθημερινής ενεργοποίησης σημαντικών μυών και βελτίωσης της στάσης σώματος. Σε έναν κόσμο όπου η ακινησία είναι το νέο «κάπνισμα», ακόμα και λίγα λεπτά σωστής κίνησης μπορούν να κάνουν διαφορά.

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