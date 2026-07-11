Τεχνολογία ΑΙ διαπιστώνει αν κάποιος επιβάτης πλοίου πέφτει στη θάλασσα και τον εντοπίζει μέσα στο νερό

Παράλληλα παρέχει άμεση αναπαραγωγή των στιγμών πριν και μετά το περιστατικό και λειτουργεί ακόμη και στο απόλυτο σκοτάδι.

Σήμερα μπορεί να χρειαστούν ακόμη και ώρες μέχρι να γίνει αντιληπτό ότι κάποιος έπεσε στη θάλασσα με αποτέλεσμα η περιοχή αναζήτησης να εκτείνεται σε χιλιάδες τετραγωνικά χλμ. Οι πιθανότητες διάσωσης φτάνουν περίπου το 20% μέσα στα πρώτα 25 λεπτά όμως μετά από μία ώρα μειώνονται σχεδόν στο μηδέν.

Η βρετανική εταιρεία Zelim που ανέπτυξε το ZOE υποστηρίζει ότι στις δοκιμές του συστήματος επιτεύχθηκε σχεδόν 100% ποσοστό επιτυχούς διάσωσης. Ο Μάικ Κόλιερ, αντιπρόεδρος του τομέα κρουαζιέρας της Zelim, δήλωσε:

«Η ταχύτητα και η βεβαιότητα είναι τα σημαντικότερα στοιχεία σε ένα περιστατικό πτώσης ανθρώπου στη θάλασσα. Το βασικό είναι να γνωρίζεις ακριβώς τι συνέβη και πότε, ώστε το πλήρωμα να ενεργήσει άμεσα και να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες διάσωσης ή ανάκτησης του ατόμου. Σήμερα, τέτοια περιστατικά μπορεί να περάσουν απαρατήρητα για ώρες με σοβαρές συνέπειες για τις οικογένειες, τους επιβάτες, τα πληρώματα και τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. Αυτή η τεχνολογία προσφέρει στους χειριστές ένα σύστημα στο οποίο μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη, με ειδοποιήσεις που γνωρίζουν ότι είναι πραγματικές».

Το σύστημα αναπτύχθηκε κυρίως για χρήση σε κρουαζιερόπλοια όπου υπάρχουν τα περισσότερα κρούσματα πτώσης ανθρώπων στη θάλασσα. Αν και τα περιστατικά πτώσης στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοια είναι σπάνια συχνά αποβαίνουν μοιραία. Από τους περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους που ταξιδεύουν κάθε χρόνο με κρουαζιερόπλοια, περίπου 21 πέφτουν στη θάλασσα, ενώ το ποσοστό επιβίωσης ανέρχεται μόλις στο 20%.

Τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν αργά τη νύχτα, όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη και οι πιθανότητες να αντιληφθεί κάποιος την πτώση είναι μικρές γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την άμεση αυτόματη ανίχνευση. «Η επιβίωση εξαρτάται από την άμεση ανίχνευση. Κατά μέσο όρο, τα πληρώματα έχουν λιγότερα από 11 λεπτά για να αντιδράσουν ενώ σε ακραίες συνθήκες μόλις τέσσερα έως πέντε λεπτά. Κάθε δευτερόλεπτο είναι κρίσιμο» τόνισε ο Κόλιερ.

Πως λειτουργεί

Το ZOE χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστική όραση και ανάλυση βίντεο για να παρακολουθεί συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο του πλοίου μέσω δικτύου οπτικών και θερμικών καμερών. Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα όταν ένας άνθρωπος πέσει στο νερό και ειδοποιεί τη γέφυρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί αδιάκοπα τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως βροχή, χιόνι και έντονη θαλασσοταραχή, διασφαλίζοντας ότι τέτοια περιστατικά δεν θα περνούν απαρατήρητα.

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι ότι συνεχίζει να παρακολουθεί το άτομο όσο βρίσκεται στο νερό ακόμη και όταν το πλοίο απομακρύνεται. Το σύστημα διατηρεί οπτική επαφή με τον ναυαγό και παρέχει συνεχώς ακριβή στοιχεία για τη θέση του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης μειώνοντας το χρόνο αναζήτησης και αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχούς ανάκτησης.

Το ZOE λειτουργεί ως εξής:

Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για συνεχή επιτήρηση του περιβάλλοντος του πλοίου

Αναλύει σε πραγματικό χρόνο εικόνες από οπτικές και θερμικές κάμερες

Εντοπίζει τη στιγμή που ένας άνθρωπος πέφτει στο νερό

Ενεργοποιεί συναγερμό στη γέφυρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα

Παρακολουθεί συνεχώς τη θέση του ατόμου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης

Επειδή πολλά περιστατικά πτώσης στη θάλασσα δεν γίνονται αντιληπτά παρά αρκετή ώρα αργότερα, η εταιρεία υποστηρίζει ότι η άμεση αυτόματη ανίχνευση και η συνεχής παρακολούθηση μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την περιοχή αναζήτησης, να μειώσουν τις επιχειρησιακές επιπτώσεις και να επιτρέψουν στις ομάδες διάσωσης να επέμβουν όσο το άτομο παραμένει ακόμη στο κρίσιμο χρονικό παράθυρο επιβίωσης.

Οι δοκιμές

Το ZOE δοκιμάστηκε επί 90 ημέρες σε δύσκολες χειμερινές συνθήκες στο κρουαζιερόπλοιο Ambition της Ambassador Cruise Line. Ο Τζέιμι Μπάρτνετ από τον οργανισμό International Cruise Victims δήλωσε: «Αυτή η εξέλιξη αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων.

Δεν είναι εφικτό να κάνει άμεσα αναστροφή ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Όμως, όταν γνωρίζεις με ακρίβεια πότε και πού έπεσε κάποιος στη θάλασσα, μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα μικρότερα σκάφη διάσωσης, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς διάσωσης»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Zelim, Σαμ Μέιολ, ίδρυσε την εταιρεία έπειτα από προσωπική απώλεια, όταν συνειδητοποίησε ότι άνθρωποι μπορεί να πέσουν στη θάλασσα χωρίς να γίνει αντιληπτό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι παραδοσιακές διαδικασίες επιτήρησης βασίζονται στην παρατήρηση των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, πολλές εταιρείες κρουαζιέρας χρησιμοποιούν ήδη προηγμένα συστήματα αισθητήρων, όπως θερμικές κάμερες και ραντάρ, για την ανίχνευση περιστατικών πτώσης στη θάλασσα.

Ανάλογα με το μέγεθος του κρουαζιερόπλοιου, η Zelim αναφέρει ότι απαιτούνται από 12 έως 26 κάμερες για πλήρη κάλυψη 360 μοιρών. Το σύστημα ZOE έχει πλέον λάβει διεθνή πιστοποίηση, επιβεβαιώνοντας ότι πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας.

«Η πιστοποίηση αποτελεί ορόσημο τόσο για την τεχνολογία μας όσο και για ολόκληρη τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Χρειάστηκαν περισσότερα από δέκα χρόνια ανάπτυξης και αυστηρών δοκιμών για να αποδείξουμε ότι το ZOE πληροί το διεθνές πρότυπο ISO, προσφέροντας πολύ υψηλή ακρίβεια εντοπισμού και εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό ψευδών συναγερμών, ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες» λέει ο Μέιολ.

ΠΗΓΗ: naftemporiki.gr