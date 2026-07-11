ΒΙΝΤΕΟ: Έρχεται το πρώτο ξενοδοχείο στον κόσμο που θα λειτουργεί αποκλειστικά με ρομποτικό προσωπικό

Το πρωτοποριακό project θα δημιουργηθεί στο τεχνητό νησί που δημιουργήθηκε ως μέρος της θαλάσσιας σύνδεσης Shenzhen–Zhongshan, ενός τεράστιου έργου με γέφυρες και υποθαλάσσια σήραγγα στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η κινεζική Pudu Robotics, η οποία ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου «full-scenario robot-serviced hotel», ενός ξενοδοχείου όπου τα ρομπότ δεν θα έχουν απλώς βοηθητικό ρόλο, αλλά θα αναλαμβάνουν ολόκληρη τη λειτουργία του.

Από τη ρεσεψιόν μέχρι την καθαριότητα, όλα στα «χέρια» της τεχνητής νοημοσύνης

Στο νέο ξενοδοχείο, οι επισκέπτες θα εξυπηρετούνται από ρομπότ σε κάθε στάδιο της διαμονής τους. Η υποδοχή, το check-in, η μεταφορά αποσκευών, το room service, η καθαριότητα, η προετοιμασία φαγητού και η υποστήριξη πελατών θα πραγματοποιούνται από αυτόνομα συστήματα.

Η λειτουργία του ξενοδοχείου θα βασίζεται στο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Pudu Robotics, με το μοντέλο PuduFM 1.0 και το PuduAgent να συντονίζουν τις υπηρεσίες και την επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών ρομπότ.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πλήρως συνδεδεμένου περιβάλλοντος όπου κάθε μηχάνημα θα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο.

Τα ρομπότ που θα αποτελούν το προσωπικό του ξενοδοχείου

Το «προσωπικό» θα αποτελείται από διάφορα μοντέλα ρομπότ, το καθένα με συγκεκριμένη αποστολή.

-Το FlashBot θα αναλαμβάνει υπηρεσίες παράδοσης και έξυπνης εξυπηρέτησης, επιτρέποντας στους επισκέπτες να παραγγέλνουν προϊόντα μέσω smartphone.

-Το PUDU T300 θα μεταφέρει αποσκευές από την είσοδο μέχρι τα δωμάτια, ενώ τα ρομπότ καθαρισμού PUDU CC1 Pro και PUDU MT1 θα φροντίζουν τους χώρους του ξενοδοχείου, χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση απορριμμάτων και την προσαρμογή τους στο περιβάλλον.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ρομπότ υποδοχής θα μπορούν να αναγνωρίζουν χειρονομίες και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, τα ρομπότ μεταφοράς θα επιλέγουν αυτόνομα τις καλύτερες διαδρομές, ενώ τα συστήματα καθαρισμού θα προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χώρου.

Οι πρώτοι επισκέπτες στα τέλη του 2026

Πριν από τα επίσημα εγκαίνια του 2027, μια δοκιμαστική λειτουργία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους πρώτους επισκέπτες να γνωρίσουν την εμπειρία ενός ξενοδοχείου χωρίς ανθρώπινο προσωπικό.

Αρχικά θα λειτουργήσει περιορισμένος αριθμός δωματίων και υπηρεσιών, με τους πελάτες να μπορούν να δοκιμάσουν το ρομποτικό check-in και τις αυτόνομες παραδόσεις στο δωμάτιο.

Ένα νησί αφιερωμένο στη ρομποτική

Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 44 πολυτελή δωμάτια, εστιατόριο, γυμναστήριο και χώρους αναψυχής, όλα συνδεδεμένα μέσα από ένα ενιαίο «έξυπνο» σύστημα λειτουργίας.

Η συνεργασία της Pudu Robotics με τη Shenzhen Culture & Tourism Industry Development έχει ως στόχο να μετατρέψει το Δυτικό Τεχνητό Νησί σε έναν τεχνολογικό προορισμό, όπου η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα βρίσκονται στο επίκεντρο της εμπειρίας των επισκεπτών.

«Τα ρομπότ μας θα συμμετέχουν σε κάθε τμήμα της λειτουργίας του ξενοδοχείου, χωρίς κενά στην εξυπηρέτηση και χωρίς ανθρώπινες παρεμβάσεις», δήλωσε ο συνιδρυτής και CTO της Pudu Robotics, Cong Guo.

Το φιλόδοξο εγχείρημα στην Κίνα δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει ριζικά τον κλάδο της φιλοξενίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά ξενοδοχείων όπου οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι… μηχανές.

ΠΗΓΗ: protothema.gr