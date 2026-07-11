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ΕΛΛΑΔΑ

Λίγο πριν πετάξει για Κύπρο: Συνελήφθη 45χρονος καταζητούμενος για απάτες με κρυπτονομίσματα

 11.07.2026 - 15:03
Λίγο πριν πετάξει για Κύπρο: Συνελήφθη 45χρονος καταζητούμενος για απάτες με κρυπτονομίσματα

Στα χέρια των Αρχών έπεσε το πρωί της 10ης Ιουλίου του 2026 στο αεροδρόμιο της Αθήνας ένας 45χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από το Βέλγιο.

Ο άντρας συνελήφθη στην αίθουσα αναχωρήσεων, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Κύπρο.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο 45χρονος συμμετείχε από το 2023 σε διεθνές κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος δρούσε ως «διαχειριστής λογαριασμών» (account manager), αναλαμβάνοντας να επικοινωνεί και να καθοδηγεί τα υποψήφια θύματα, καταφέρνοντας να αποκομίσει παράνομα πάνω από 160.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

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