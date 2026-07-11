Λίγο πριν πετάξει για Κύπρο: Συνελήφθη 45χρονος καταζητούμενος για απάτες με κρυπτονομίσματα

Ο άντρας συνελήφθη στην αίθουσα αναχωρήσεων, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Κύπρο.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, ο 45χρονος συμμετείχε από το 2023 σε διεθνές κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες με δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ο ίδιος δρούσε ως «διαχειριστής λογαριασμών» (account manager), αναλαμβάνοντας να επικοινωνεί και να καθοδηγεί τα υποψήφια θύματα, καταφέρνοντας να αποκομίσει παράνομα πάνω από 160.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.