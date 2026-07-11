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ΔΙΕΘΝΗ

Τετραμελής συμμορία στη Βρετανία σκόρπιζε τον τρόμο σε γυναίκες: Κατηγορούνται για σωρεία βιασμών, δύο ανήλικοι ανάμεσά τους

 11.07.2026 - 17:15
Τετραμελής συμμορία στη Βρετανία σκόρπιζε τον τρόμο σε γυναίκες: Κατηγορούνται για σωρεία βιασμών, δύο ανήλικοι ανάμεσά τους

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για σωρεία βιασμών βρίσκονται τέσσερις νεαροί - μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι - στη Βρετανία, μετά την καταγγελία γυναίκας ότι τη βίασαν και την κρατούσαν παράνομα κλεισμένη σε σπίτι στο Γουέστον-σούπερ-Μερ, στην κομητεία Σόμερσετ.

Όπως αναφέρει η Mirror, η υπόθεση ερευνήθηκε από εξειδικευμένο κλιμάκιο της αστυνομίας του Έιβον και Σόμερσετ, το οποίο προχώρησε στις συλλήψεις των τεσσάρων κατηγορουμένων, ηλικίας 19, 18 και δύο 17 ετών.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιουνίου, όταν η γυναίκα φέρεται να απειλήθηκε, να έπεσε θύμα βιασμού και να κρατήθηκε παράνομα μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Βαριές οι κατηγορίες

Ο 19χρονος Τόμι Κάμπελ κατηγορείται για έξι βιασμούς, μία σεξουαλική επίθεση, παράνομη κατακράτηση και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Ο 18χρονος Ρίο Γουέλινγκ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για βιασμό και μία για παράνομη κατακράτηση.

Οι δύο 17χρονοι δεν κατονομάζονται, όπως προβλέπει η βρετανική νομοθεσία για την προστασία ανηλίκων. Ο ένας κατηγορείται για τρεις βιασμούς, παράνομη κατακράτηση και πρόκληση σωματικής βλάβης, ενώ ο δεύτερος αντιμετωπίζει μία κατηγορία για βιασμό και μία για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Στη φυλακή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης

Και οι τέσσερις προφυλακίστηκαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου του Τόντον το Σάββατο 11 Ιουλίου.

Η επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρήτρια Νάταλι Θάτσερ, χαρακτήρισε την απαγγελία των κατηγοριών «σημαντικό ορόσημο» στην πορεία της έρευνας, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες των τελευταίων εβδομάδων πραγματοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η καταγγέλλουσα έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεχίζουν να της παρέχουν την απαραίτητη ψυχολογική και πρακτική υποστήριξη.

Η ίδια εξήγησε ακόμη ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις σύλληψης που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη στις περιοχές Γουέστον και Γουόρλ προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους, ωστόσο κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες για την εξέλιξη της έρευνας, ευχαριστώντας παράλληλα τους πολίτες για την υπομονή και τη συνεργασία τους.

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