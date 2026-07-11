ΕΚΤΑΚΤΟ: Εκκενώνεται εμπορικό κέντρο στη Λευκωσία – Στο σημείο Αστυνομία – Δείτε φωτογραφία

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν ήδη σπεύσει και στα δύο σημεία, όπου διενεργούν εξονυχιστικές εξετάσεις.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, στα επηρεαζόμενα κτήρια έχουν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που προβλέπονται από τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε και στην εκκένωση του εμπορικού κέντρου.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διακρίβωση της σοβαρότητας των απειλών.