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VIDEO: «Μεράκλωσε» με Καρρά και έκανε το τούνελ… πίστα – Άνοιξε τις πόρτες του ΙΧ εν κινήσει μέσα σε τούνελ και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

 11.07.2026 - 19:02
VIDEO: «Μεράκλωσε» με Καρρά και έκανε το τούνελ… πίστα – Άνοιξε τις πόρτες του ΙΧ εν κινήσει μέσα σε τούνελ και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων

Ασυνείδητος οδηγός Ι.Χ. άνοιξε τις πόρτες του αυτοκινήτου ενώ βρισκόταν εν κινήσει για να απολαύσει πιο δυνατά τον Βασίλη Καρρά, προκαλώντας χαμό στα σχόλια.

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας και προκάλεσε έκπληξη αλλά και έντονες αντιδράσεις στα social media. Ο οδηγός και ο συνοδηγός ενός Ι.Χ. αποφάσισαν, σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφορεί από το parapolitika.gr, να ανοίξουν τις πόρτες του οχήματός ενώ βρισκόντουσαν εν κινήσει μέσα σε τούνελ, προκειμένου να ακούγεται πιο δυνατά η μουσική από τα ηχεία.

Το τραγούδι που φαίνεται να ακούγεται ήταν το «Μην κρύβεσαι» του Βασίλη Καρρά, γεγονός που έδωσε αφορμή για δεκάδες χιουμοριστικά σχόλια από χρήστες του διαδικτύου. «Είχε ελαφρυντικό επειδή άκουγε Καρρά», έγραψαν κάποιοι, ενώ άλλοι σχολίασαν πως «μεράκλωσε και έκανε το τούνελ πίστα».

Ωστόσο, πίσω από το χιούμορ αρκετοί στάθηκαν στην επικίνδυνη επιλογή του οδηγού, κάνοντας λόγο για επιπολαιότητα και έλλειψη οδηγικής συνείδησης. Όπως ανέφεραν, μια τέτοια κίνηση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Άλλοι χρήστες προσπάθησαν να υπερασπιστούν τον οδηγό, υποστηρίζοντας ότι κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα και πως δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, η οδική ασφάλεια απαιτεί προσοχή και υπευθυνότητα, καθώς μια απερίσκεπτη ενέργεια μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο συγκεκριμένος οδηγός κατάφερε να μετατρέψει για λίγα λεπτά το τούνελ σε… λαϊκή πίστα και να αφήσει το δικό του «αποτύπωμα» στο διαδίκτυο.

 
 
 
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A post shared by parapolitika.gr (@parapolitika)

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr

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