«Πυρά» Κινήματος Άλμα για το Videogate: «Θεσμική πρόκληση ο επαναδιορισμός Πασχαλίδη»

Με ανακοίνωση του, το Κίνημα «Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο» στρέφει τα βέλη του κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για θεσμική πρόκληση και εγείροντας ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Το Κίνημα συνδέει την ανανέωση της θητείας του κ. Πασχαλίδη με το γεγονός ότι ο ίδιος εκτελεί χρέη ποινικού ανακριτή στην υπόθεση «Videogate». Η συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αφορά περιπτώσεις χρηματοδοτήσεων, προσβάσεων στο Προεδρικό και διευκολύνσεων σε επενδυτές, ενώ περιλαμβάνει αναφορές σε στενούς συνεργάτες και συγγενικά πρόσωπα του Προέδρου της Δημοκρατίας, καθώς και σε εισφορές προς τον καταργηθέντα Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Κίνημα Άλμα υποστηρίζει ότι προκύπτει αντικειμενικό ζήτημα ασυμβίβαστου, καθώς το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Νίκου Χριστοδουλίδη —η διακυβέρνηση του οποίου επηρεάζεται πολιτικά από την έκβαση της έρευνας—, αποφάσισε την παράταση της θητείας του ανακριτή που χειρίζεται τον φάκελο της υπόθεσης.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αμφισβητείται η έξωθεν καλή μαρτυρία του Προέδρου της ΑΑΔΙΠΑ, με το Κίνημα να επαναφέρει στο προσκήνιο οπτικό υλικό από το 2020 που αφορούσε συνομιλία του κ. Πασχαλίδη με τον τότε Αρχηγό Αστυνομίας, Κύπρο Μιχαηλίδη, για τις έρευνες σχετικά με την υπόθεση Μεταξά. Σύμφωνα με το Κίνημα Άλμα, το ύφος της συγκεκριμένης συνομιλίας δεν συνάδει με τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου ερευνητή.

Η ανακοίνωση καταλήγει με έντονη πολιτική κριτική προς την παρούσα διακυβέρνηση, με το Κίνημα να καταλογίζει στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη τη συνέχιση μιας πολιτικής κουλτούρας που, όπως αναφέρει, κληρονομήθηκε από την προηγούμενη διακυβέρνηση Αναστασιάδη.