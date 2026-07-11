Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣυναγερμός στη Λευκωσία: Απειλητικά μηνύματα έθεσαν σε κινητοποίηση την Αστυνομία σε Nicosia Mall και ΚΕΜΑ – Δείτε φωτογραφία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συναγερμός στη Λευκωσία: Απειλητικά μηνύματα έθεσαν σε κινητοποίηση την Αστυνομία σε Nicosia Mall και ΚΕΜΑ – Δείτε φωτογραφία

 11.07.2026 - 18:17
Συναγερμός στη Λευκωσία: Απειλητικά μηνύματα έθεσαν σε κινητοποίηση την Αστυνομία σε Nicosia Mall και ΚΕΜΑ – Δείτε φωτογραφία

Σε συναγερμό βρίσκεται αυτή την ώρα η Αστυνομία στη Λευκωσία, μετά τη λήψη απειλητικών μηνυμάτων που αφορούν το Nicosia Mall αλλά και το Κέντρο Ελέγχου Μηνυμάτων Αεροναυτιλίας (ΚΕΜΑ).

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν ήδη σπεύσει και στα δύο σημεία, όπου διενεργούν εξονυχιστικές εξετάσεις.

Για καθαρά προληπτικούς λόγους, στα επηρεαζόμενα κτήρια έχουν τεθεί άμεσα σε εφαρμογή όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που προβλέπονται από τα αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε και στην εκκένωση του εμπορικού κέντρου.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τη διακρίβωση της σοβαρότητας των απειλών.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεν έχετε τηλεοπτικό σήμα; Δείτε πώς θα επαναφέρετε τα κανάλια σας - Η λύση που ανακοινώθηκε
Καταδίωξη-θρίλερ στη Λεμεσό: Συνελήφθη 19χρονος μετά τους πυροβολισμούς αστυνομικού
Μαρτυρία για την πτήση τρόμου από Θεσσαλονίκη: «Το σώμα του μέχρι τους ώμους ήταν έξω από το παράθυρο»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Ιουλίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε - Ανάμεσά τους και παράξενο όνομα
Λουκέτο σε 8 κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες - Ποιες είναι, γιατί σταματούν την παραγωγή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τεχνολογία ΑΙ διαπιστώνει αν κάποιος επιβάτης πλοίου πέφτει στη θάλασσα και τον εντοπίζει μέσα στο νερό

 11.07.2026 - 17:58
Επόμενο άρθρο

Την Δευτέρα στο Παρίσι ο «Συνασπισμός των Προθύμων»: 25 ηγέτες στέλνουν μήνυμα στον Πούτιν ότι «δεν υπάρχει κόπωση»

 11.07.2026 - 18:43
15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

Δεκαπέντε χρόνια συμπληρώνονται από τη φονική έκρηξη στη ναυτική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, μια τραγωδία που σημάδεψε βαθιά την Κύπρο και κόστισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Κατά το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης τίμησε τη μνήμη τους, υπογραμμίζοντας το χρέος της Πολιτείας να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών και ζητώντας συγγνώμη για τα λάθη και τις παραλείψεις που οδήγησαν στην τραγωδία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

15 χρόνια από την τραγωδία στο Μαρί – ΠτΔ: «Συγγνώμη εκ μέρους της Πολιτείας για τα λάθη που οδήγησαν στην έκρηξη»

  •  11.07.2026 - 09:59
Κυβέρνηση: Εντός του συμφωνημένου πλαισίου οι όποιες διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού

Κυβέρνηση: Εντός του συμφωνημένου πλαισίου οι όποιες διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού

  •  11.07.2026 - 09:20
«Έχετε κάνει ένα τέρας από μένα»: Το σοκαριστικό μήνυμα που εκκένωσε Nicosia Mall και ΚΕΜΑ - Πυροτεχνουργοί στα σημεία των απειλών

«Έχετε κάνει ένα τέρας από μένα»: Το σοκαριστικό μήνυμα που εκκένωσε Nicosia Mall και ΚΕΜΑ - Πυροτεχνουργοί στα σημεία των απειλών

  •  11.07.2026 - 20:23
Καμπανάκι για τις συντάξεις: Η γήρανση του πληθυσμού φέρνει αλλαγές - Το μήνυμα Μουσιούττα

Καμπανάκι για τις συντάξεις: Η γήρανση του πληθυσμού φέρνει αλλαγές - Το μήνυμα Μουσιούττα

  •  11.07.2026 - 13:00
Κίτρινη Προειδοποίηση: Αγγίζει τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ

Κίτρινη Προειδοποίηση: Αγγίζει τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ

  •  11.07.2026 - 16:19
Λίγο πριν πετάξει για Κύπρο: Συνελήφθη 45χρονος καταζητούμενος για απάτες με κρυπτονομίσματα

Λίγο πριν πετάξει για Κύπρο: Συνελήφθη 45χρονος καταζητούμενος για απάτες με κρυπτονομίσματα

  •  11.07.2026 - 15:03
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ο Γκόλντσον - Συγκινητική ανάρτηση για την περιπέτεια της υγείας του (ΒΙΝΤΕΟ)

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ο Γκόλντσον - Συγκινητική ανάρτηση για την περιπέτεια της υγείας του (ΒΙΝΤΕΟ)

  •  11.07.2026 - 14:15
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με φωτογραφία του Αρχηγού Αστυνομίας – Πως επιτήδειοι επιχειρούν να σας ξεγελάσουν - Φωτογραφία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη με φωτογραφία του Αρχηγού Αστυνομίας – Πως επιτήδειοι επιχειρούν να σας ξεγελάσουν - Φωτογραφία

  •  11.07.2026 - 13:22

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα