«Έχετε κάνει ένα τέρας από μένα»: Το σοκαριστικό μήνυμα που εκκένωσε Nicosia Mall και ΚΕΜΑ - Πυροτεχνουργοί στα σημεία των απειλών

Στα δύο σημεία έχουν επιστρατευτεί και διενεργούν ελέγχους εξειδικευμένα μέλη της δύναμης, καθώς και πυροτεχνουργοί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος.

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί το περιεχόμενο του απειλητικού μηνύματος που εστάλη, το οποίο φανερώνει μια άκρως διαταραγμένη προσωπικότητα. Ο αποστολέας, ο οποίος υπογράφει ως «Ντέιβιντ» και παραθέτει έναν τηλεφωνικό αριθμό, ισχυρίζεται ότι υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός στο κτίριο και προβαίνει σε ένα παραλήρημα βίας, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Συνειδητοποίησα ότι είμαι Θεός. Σας μισώ όλους. Μισώ να περάσω άλλη μια μέρα στη Γη μαζί σας».

Στο ίδιο μήνυμα, ο δράστης αναφέρεται σε ένα βαρύ ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και παραμέλησης από τους γονείς του, το οποίο, όπως υποστηρίζει, τον οδήγησε στο παρελθόν σε βάναυσες κακοποιήσεις ζώων. Παράλληλα, εκφράζει μακάβριες φαντασιώσεις για επιθέσεις σε σχολεία, καταλήγοντας με μια ευθεία απειλή εκδίκησης προς την κοινωνία: «Μια φορά κι έναν καιρό ονειρευόμουν να γίνω κάποιος που θα βοηθούσε τους ανθρώπους. Και τώρα θα σας βοηθήσω να πεθάνετε από την έκρηξη των βομβών. Έχετε κάνει ένα τέρας από μένα, και σήμερα θα αντιμετωπίσετε τα αποτελέσματα της απρόσεκτης μεταχείρισής σας για μένα».

Οι αρχές αξιολογούν με ιδιαίτερη προσοχή το συγκεκριμένο κείμενο, ενώ οι έρευνες των πυροτεχνουργών στα δύο κτίρια συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό για την πλήρη εκκαθάριση των χώρων.