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VIDEO: Διανομέας στο Τέξας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που καταδίωκε η αστυνομία αλλά παρέδωσε κανονικά την παραγγελία

 11.07.2026 - 21:00
VIDEO: Διανομέας στο Τέξας παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που καταδίωκε η αστυνομία αλλά παρέδωσε κανονικά την παραγγελία

Μια διανομέας της γνωστής πλατφόρμας DoorDash στο Τέξας των ΗΠΑ απέδειξε ότι τίποτα –ούτε καν μια αστυνομική καταδίωξη με σοβαρό τροχαίο– δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο ανάμεσα σε έναν πεινασμένο πελάτη, την παραγγελία του και έγκαιρη παράδοση.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε όταν η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή στη συνοικία Greater Greenspoint. Η γυναίκα είχε μόλις φτάσει στο σπίτι του πελάτη και κρατούσε στα χέρια της το φαγητό που έπρεπε να παραδώσει. Εκείνη τη στιγμή ένα ασημί αυτοκίνητο εμφανίστηκε με μεγάλη ταχύτητα, καθώς ο οδηγός του προσπαθούσε να ξεφύγει από καταδίωξη της αστυνομίας.

Το όχημα χτύπησε αρχικά το αυτοκίνητο της διανομέα και στη συνέχεια την ίδια, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί πάνω στο καπό του οχήματος. Ο ύποπτος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός μέσα από τις αυλές των σπιτιών της περιοχής.

Παρά το σοκ της σύγκρουσης και τα τραύματά της όμως, η οδηγός της DoorDash δεν έχασε την ψυχραιμία της – ούτε τον επαγγελματικό της στόχο. Αφού συνήλθε από το χτύπημα και βεβαιώθηκε ότι μπορούσε να σταθεί στα πόδια της, πήρε μια απόφαση που άφησε άναυδους τους αστυνομικούς, τον ίδιο τον πελάτη και όσους στην συνέχεια είδαν το βίντεο: συνέχισε τη διαδρομή της και παρέδωσε το φαγητό.

Όταν έφτασε στον προορισμό της, ο πελάτης αντίκρισε τη διανομέα σε κατάσταση σοκ, φέροντας εμφανή σημάδια από το τροχαίο, αλλά κρατώντας ανέπαφη την παραγγελία του.

Viral στα Social Media

Η είδηση και το βίντεο από όλο το περιστατικό, έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, με τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να διχάζονται. Από τη μία πλευρά, πολλοί αποθέωσαν τη γυναίκα για την αφοσίωση και το κουράγιο της, χαρακτηρίζοντάς την «υπάλληλο της χρονιάς». Από την άλλη, άνοιξε ξανά μια μεγάλη συζήτηση για την τεράστια πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες διανομής (gig workers), οι οποίοι συχνά νιώθουν την ανάγκη να ολοκληρώσουν μια παράδοση ακόμα και θέτοντας την υγεία τους σε κίνδυνο, προκειμένου να μην δεχθούν κυρώσεις ή αρνητικές αξιολογήσεις.

Για την ιστορία, ο ύποπτος που προκάλεσε το ατύχημα συνελήφθη λίγο αργότερα από την αστυνομία, ενώ η θαρραλέα διανομέας έλαβε τελικά την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, έχοντας κερδίσει τον σεβασμό (και σίγουρα ένα πολύ γενναιόδωρο φιλοδώρημα) από ολόκληρο το Διαδίκτυο.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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