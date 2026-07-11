Λήξη συναγερμού: «Φάρσα» ο τρόμος στα Mall και το ΚΕΜΑ – Τι έδειξαν οι έρευνες των αρχών και πού αλλού στάλθηκαν απειλές

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι εξονυχιστικοί έλεγχοι και οι έρευνες των πυροτεχνουργών στα κτήρια που επηρεάστηκαν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, χωρίς να προκύψει οτιδήποτε το ύποπτο ή το ανησυχητικό.

Όπως αποκαλύπτεται, το θρίλερ δεν περιορίστηκε μόνο στο Nicosia Mall και το ΚΕΜΑ, καθώς ο δράστης με το διαταραγμένο μανιφέστο έστειλε τα ίδια απειλητικά μηνύματα τόσο στο Mall of Cyprus στη Λευκωσία, όσο και στο Kings Avenue Mall στην Πάφο, αλλά και σε άλλα σημεία. Η Αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα σε όλες τις αναφορές, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, και μετά από σαρώσεις των χώρων διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για κακόγουστη και μαζική φάρσα.

Παρά τη λήξη του συναγερμού στα εμπορικά κέντρα, η υπόθεση κάθε άλλο παρά θεωρείται κλειστή για τις διωκτικές αρχές. Τα μέλη της Αστυνομίας συνεχίζουν να αξιολογούν με κάθε σοβαρότητα όλα τα ηλεκτρονικά και ψηφιακά στοιχεία που έχουν ενώπιον τους, στρέφοντας πλέον τις έρευνες στον εντοπισμό του ηλεκτρονικού ίχνους του αποστολέα που κρύβεται πίσω από το απειλητικό μήνυμα.

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η Αστυνομία ευχαριστεί το κοινό για την ψυχραιμία, τη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των προληπτικών μέτρων ασφαλείας, ενώ διαμήνυσε πως θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση εάν προκύψει οποιοδήποτε νέο στοιχείο.