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ΔΙΕΘΝΗ

Τρομακτικό βίντεο: Κάμερα καταγράφει οδηγό μηχανής να τρέχει με σχεδόν 300χλμ/ώρα σε δρόμο της Βρετανίας

 11.07.2026 - 18:51
Τρομακτικό βίντεο: Κάμερα καταγράφει οδηγό μηχανής να τρέχει με σχεδόν 300χλμ/ώρα σε δρόμο της Βρετανίας

Σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών καταδικάστηκε ένας 35χρονος μοτοσικλετιστής στη Βρετανία, ο οποίος κατέγραφε με κάμερα τις εξαιρετικά επικίνδυνη διαδρομή του, κατά τις οποίες έφτασε να αναπτύξει ταχύτητα 178 μιλίων την ώρα (286 χλμ./ώρα), πριν εμπλακεί σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο σκοτώθηκε ο κουνιάδος του.

Ο Λιούις Μπέικερ, μηχανικός στο επάγγελμα, οδηγούσε μαζί με τον 31χρονο Τζέισον Γουάλις δύο ίδιες μοτοσικλέτες Yamaha R1 στις 9 Σεπτεμβρίου 2023, όταν συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που επιχειρούσαν να προσπεράσουν στον δρόμο Α421, στις περιοχές του Μπάκιγχαμσαϊρ και της Οξφορντσάιρ.

Το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του Μπέικερ αποτυπώνει τη στιγμή της σύγκρουσης, όταν οι δύο μοτοσικλετιστές κινούνταν με περίπου 120 μίλια την ώρα (193 χλμ./ώρα).

Δείτε βίντεο

Στο ίδιο υλικό φαίνεται ο 35χρονος να κάνει σούζα με ταχύτητα 106 μιλίων την ώρα (171 χλμ./ώρα) στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, να περνά με κόκκινο σηματοδότη κινούμενος με 123 μίλια την ώρα (198 χλμ./ώρα), αλλά και να πραγματοποιεί αλλεπάλληλες προσπεράσεις πάνω σε διπλή διαχωριστική γραμμή, εισερχόμενος στο αντίθετο ρεύμα και περνώντας οριακά ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, οι δύο αναβάτες ανέπτυξαν ταχύτητα έως και 178 μιλίων την ώρα, μία από τις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί σε υπόθεση επικίνδυνης οδήγησης στη Βρετανία.

Αναδιπλούμενες πινακίδες για να αποφεύγουν τις κάμερες

Κατά τη διάρκεια της δίκης αποκαλύφθηκε ακόμη ότι οι μοτοσικλέτες είχαν εξοπλιστεί με ειδικό μηχανισμό αναδιπλούμενης πινακίδας. Με το πάτημα ενός κουμπιού, η πινακίδα περιστρεφόταν και εμφάνιζε λευκή επιφάνεια αντί για τον αριθμό κυκλοφορίας, ώστε να μην καταγράφεται από τις κάμερες ελέγχου ταχύτητας, πριν επανέλθει στη φυσιολογική της θέση.

Ο δικαστής Τζόναθαν Κούπερ επέβαλε στον Μπέικερ ποινή φυλάκισης 15 μηνών και του αφαίρεσε το δικαίωμα οδήγησης για δέκα χρόνια, τονίζοντας ότι «η θέση για τέτοιες ταχύτητες είναι η πίστα και όχι οι δημόσιοι δρόμοι».

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι οδηγούσε «σαν απειλή για όλους», ενώ κατά την απολογία του στην αστυνομία είχε ομολογήσει ότι είχε οδηγήσει με ανάλογο τρόπο «τουλάχιστον άλλες 100 φορές».

Αθωώθηκε για τον θάνατο του κουνιάδου του

Παρότι ο Τζέισον Γουάλις έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα, το δικαστήριο είχε αποφανθεί τον Ιούνιο ότι ο Μπέικερ δεν έφερε ποινική ευθύνη για τον θάνατό του, κρίνοντας ότι η οδήγηση του ενός δεν επηρέαζε εκείνη του άλλου.

Η χήρα του θύματος, Νίκι Γουάλις, η οποία είναι αδελφή του καταδικασθέντος, δήλωσε συγκινημένη στο δικαστήριο ότι ο σύζυγός της ήταν έμπειρος μοτοσικλετιστής, προσθέτοντας ωστόσο πως «ήταν ένα δυστύχημα που αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε».

Από την πλευρά της αστυνομίας, ο ανώτερος ερευνητής Φίλιπ Χάνχαμ χαρακτήρισε την οδήγηση του Μπέικερ ως τη χειρότερη που έχει συναντήσει σε τρεις δεκαετίες υπηρεσίας, σημειώνοντας ότι η απόφασή του να καταγράφει και να δημοσιοποιεί τις επικίνδυνες διαδρομές του αποδείκνυε πως επρόκειτο για συνειδητή και επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά.

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