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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σάρωσαν τους δρόμους: 19 συλλήψεις και βροχή καταγγελιών σε παγκύπρια επιχείρηση της Αστυνομίας

 12.07.2026 - 07:41
Σάρωσαν τους δρόμους: 19 συλλήψεις και βροχή καταγγελιών σε παγκύπρια επιχείρηση της Αστυνομίας

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη 19 προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, κλοπή, επίθεση, μέθη και πρόκληση ανησυχίας σε δημόσιο μέρος, καθώς και για οδήγηση οχήματος υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 606 οχήματα και ελέγχθηκαν 858 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 46 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν εφτά καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 293 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 24 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 17 οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 112 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και οι 24 καταγγελίες αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Επίσης προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 352 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν 10 έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

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