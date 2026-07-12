Πρόβα Προεδρικών: Οι συμμαχίες, οι συγκρούσεις και τα πρόσωπα της επόμενης ημέρας - Η κόντρα Προεδρικού-ΔΗΣΥ και οι πρώτες κινήσεις για την επόμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση

Συνήθως ξεκινούν πολύ νωρίτερα, μέσα από μικρές ή μεγάλες συγκρούσεις, από δημόσιες τοποθετήσεις, από αλλαγές ισορροπιών και από αποφάσεις που στέλνουν πολιτικά μηνύματα.

Στην Κύπρο, το βλέμμα έχει ήδη αρχίσει να στρέφεται προς το 2028.

Οι προεδρικές εκλογές μπορεί να απέχουν χρονικά, ωστόσο το πολιτικό σκηνικό, παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά μιας περιόδου προετοιμασίας. Η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, επιχειρεί να ενισχύσει το κυβερνητικό της αποτύπωμα, τα κόμματα που στηρίζουν την εξουσία επανακαθορίζουν τον ρόλο τους, ενώ ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται μπροστά στη μεγάλη πρόκληση της ανασύνταξης και της διαμόρφωσης της επόμενης στρατηγικής του.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αντιπαράθεση γύρω από τη Μαριλένα Ραουνά αποτέλεσε ένα νέο σημείο σύγκρουσης, ανάμεσα στο Προεδρικό και την Πινδάρου.

Η άρνηση της Βουλής να εγκρίνει την εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά, προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Η κυβέρνηση επέλεξε να σηκώσει ψηλά το θέμα, υποστηρίζοντας ότι η στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού, δεν αποτελούσε απλώς μια πολιτική διαφωνία, αλλά συνδεόταν με προσωπική στοχοποίηση της Υφυπουργού.

Η θέση αυτή αποτέλεσε το βασικό επιχείρημα του Προεδρικού στις δημόσιες παρεμβάσεις του, ενώ ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε με τρόπο που έδειξε ότι θεωρεί την υπόθεση, πολιτικά σημαντική.

Από την άλλη πλευρά, ο ΔΗΣΥ απέρριψε την ερμηνεία αυτή, επιμένοντας ότι η απόφαση της κοινοβουλευτικής του ομάδας βασίστηκε σε πολιτικά και θεσμικά κριτήρια. Η Πινδάρου αντέδρασε έντονα στις κυβερνητικές αναφορές, θεωρώντας ότι επιχειρείται μετατόπιση της συζήτησης, από την ουσία της απόφασης σε μια αντιπαράθεση προσωπικού χαρακτήρα.

Πέρα όμως από την ίδια την υπόθεση, το πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται αλλού.

Η σύγκρουση «Ραουνά», ανέδειξε ξανά το βαθύ ρήγμα στις σχέσεις κυβέρνησης και ΔΗΣΥ. Ένα ρήγμα που έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού αφορά δύο πολιτικούς χώρους με σημαντικές επικαλύψεις στη βάση των ψηφοφόρων και με καθοριστικό ρόλο στις μελλοντικές προεδρικές ισορροπίες.

Ο Χριστοδουλίδης απέναντι στην Πινδάρου

Η αντιπαράθεση αυτή, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιχειρεί να σταθεροποιήσει το κυβερνητικό του αφήγημα.

Η εκλογή του το 2023, βασίστηκε σε μια ευρύτερη συμμαχία δυνάμεων, πέρα από τα παραδοσιακά κομματικά όρια. Ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά ερωτήματα της επόμενης περιόδου είναι, κατά πόσο αυτή η πολυσυλλεκτική βάση μπορεί να διατηρηθεί και να αποτελέσει τη βάση μιας νέας προεδρικής προσπάθειας το 2028. Για να συμβεί αυτό, η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτικές προσδοκίες. Από τη μία, χρειάζεται να διατηρήσει την υποστήριξη των κομμάτων που συνέβαλαν στην εκλογική νίκη του 2023.

Από την άλλη, πρέπει να διατηρήσει ανοικτό τον δίαυλο με ένα μέρος του εκλογικού σώματος που προέρχεται από τον χώρο του ΔΗΣΥ και στήριξε τον Νίκο Χριστοδουλίδη, στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση.

Η σύγκρουση με την Πινδάρου, επομένως, δεν είναι απλώς μια καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση. Αφορά και τη μάχη για την επιρροή στον χώρο της Κεντροδεξιάς.

Ο ανασχηματισμός και τα μηνύματα του Προεδρικού

Στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης βρίσκεται και ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει μια από τις σημαντικότερες κινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο επόμενο διάστημα.

Κάθε ανασχηματισμός δεν αφορά μόνο τα πρόσωπα. Αποτελεί πολιτικό μήνυμα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καλείται να αποφασίσει αν χρειάζεται απλώς διορθωτικές κινήσεις ή αν απαιτείται μια ευρύτερη αναδιάταξη, που θα δώσει νέα δυναμική στην κυβέρνηση.

Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, οι ισορροπίες που θα διατηρηθούν και οι αλλαγές που θα προωθηθούν, θα αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικής ανάγνωσης.

Ιδιαίτερα, επειδή η κυβέρνηση εισέρχεται πλέον στη δεύτερη φάση της θητείας της, όπου τα αποτελέσματα, η αποτελεσματικότητα και η εικόνα διακυβέρνησης, αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Παράλληλα, οι αποφάσεις του Προέδρου, θα στείλουν μηνύματα προς τους κυβερνητικούς εταίρους, αλλά και προς το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

Γιατί το μεγάλο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιοι θα μπουν, ή ποιοι θα φύγουν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το πραγματικό ερώτημα είναι ποια κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην κοινωνία, μέχρι το 2028.

ΔΗΚΟ- Χριστοδουλίδης: Η συμμαχία που θα κρίνει τις ισορροπίες

Αν υπάρχει ένα κόμμα που βρίσκεται στον πυρήνα των πολιτικών ισορροπιών της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, αυτό είναι το ΔΗΚΟ.

Η στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος στην εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη το 2023, αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής αλλαγής που συντελέστηκε τότε. Η σχέση Προεδρικού και ΔΗΚΟ, όμως, δεν είναι μια στατική σχέση. Όπως συμβαίνει σε κάθε κυβερνητική συνεργασία, δοκιμάζεται καθημερινά μέσα από αποφάσεις, επιλογές και διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες.

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος γνωρίζει ότι η συμμετοχή του κόμματός του στη διακυβέρνηση δεν μετριέται μόνο μέσα από υπουργικές θέσεις ή κυβερνητικούς διορισμούς. Μετριέται και από το πολιτικό αποτύπωμα που αφήνει το ΔΗΚΟ στην κυβερνητική πολιτική.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να διαχειριστεί μια λεπτή ισορροπία. Θέλει να διατηρήσει τη στήριξη των πολιτικών δυνάμεων που τον ανέδειξαν, χωρίς όμως να εμφανιστεί ως μια κυβέρνηση που περιορίζεται σε κομματικές ισορροπίες.

Η συζήτηση γύρω από τον ανασχηματισμό αποκτά, επομένως, ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Οι επιλογές του Προέδρου θα δείξουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη συνέχεια της διακυβέρνησής του.

Θα είναι μια κυβέρνηση περισσότερο κομματικής συνεργασίας ή μια κυβέρνηση που θα επιχειρήσει να διευρύνει περαιτέρω την απήχησή της στην κοινωνία; Το ερώτημα αυτό συνδέεται άμεσα με το 2028.

Γιατί όσο πλησιάζει η επόμενη προεδρική εκλογική αναμέτρηση, τόσο περισσότερο οι σημερινές κυβερνητικές αποφάσεις, θα αξιολογούνται με βάση τη μελλοντική τους πολιτική αξία.

Τι συμβαίνει στον ΔΗΣΥ: Η αναζήτηση νέας πορείας

Στην απέναντι πλευρά, ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων χρόνων.

Μετά την εκλογική ήττα του 2023 και την απώλεια της προεδρίας της Δημοκρατίας για πρώτη φορά μετά από μια μακρά περίοδο πολιτικής κυριαρχίας, το κόμμα βρίσκεται σε διαδικασία επανακαθορισμού.

Το βασικό ερώτημα για την Πινδάρου είναι ξεκάθαρο: Πώς επιστρέφει στη θέση του πρωταγωνιστή;

Η απάντηση, δεν αφορά μόνο την επιλογή του υποψηφίου για το 2028. Αφορά την ταυτότητα του κόμματος, τη σχέση του με την κοινωνία και κυρίως τη δυνατότητα να πείσει ότι αποτελεί ξανά αξιόπιστη επιλογή διακυβέρνησης.

Η αντιπαράθεση με το Προεδρικό, δείχνει ότι ο ΔΗΣΥ επιδιώκει να διαχωρίσει τη θέση του από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και να αποκαταστήσει τα χαρακτηριστικά μιας δυναμικής αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, η μεγάλη πρόκληση παραμένει εσωτερική.

Ποιο πρόσωπο μπορεί να ενώσει τον κομματικό μηχανισμό, να διευρύνει την εκλογική βάση και να δώσει στον ΔΗΣΥ προοπτική εξουσίας;

Οι δελφίνοι του 2028 και η νέα εξίσωση

Η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028 δεν μπορεί να αγνοήσει τα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο.

Η Αννίτα Δημητρίου, ως πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, βρίσκεται εκ των πραγμάτων στο επίκεντρο κάθε σεναρίου. Η παρουσία της στην ηγεσία του κόμματος, της δίνει σημαντικό πολιτικό πλεονέκτημα, καθώς έχει τον θεσμικό ρόλο και τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη στρατηγική του κόμματος, για την επόμενη περίοδο.

Την ίδια ώρα, το όνομα του Αβέρωφ Νεοφύτου εξακολουθεί να αποτελεί μέρος της πολιτικής συζήτησης. Η εμπειρία του, η μακρά παρουσία του στην ηγεσία του ΔΗΣΥ και το πολιτικό του δίκτυο, αποτελούν στοιχεία που τον κρατάνε στο προσκήνιο, παρά το αποτέλεσμα των προηγούμενων προεδρικών εκλογών.

Νέα διάσταση στη συζήτηση έδωσε και η δημόσια τοποθέτηση του Γιώργου Παμπορίδη, ο οποίος μέσα από το podcast του ΑΝΤ1 εξέφρασε ενδιαφέρον για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Η δήλωση αυτή, πρόσθεσε ένα ακόμη όνομα στην ευρύτερη συζήτηση και έδειξε ότι η δεξαμενή των πιθανών υποψηφιοτήτων, μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα παραδοσιακά κομματικά σενάρια.

Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν θα είναι μόνο ποιος ενδιαφέρεται να διεκδικήσει την προεδρία.

Το κρίσιμο ερώτημα, θα είναι ποιος μπορεί να δημιουργήσει μια πλειοψηφική πολιτική πρόταση.

Η μάχη για το κέντρο και η μεγάλη εξίσωση του 2028

Η ιστορία των προεδρικών εκλογών, έχει δείξει ότι η νίκη δεν κρίνεται μόνο από τον κομματικό πυρήνα. Κρίνεται στον χώρο των μετακινήσεων. Στις συμμαχίες. Στους ψηφοφόρους που αποφασίζουν την τελευταία στιγμή.

Ακριβώς γι’ αυτό, η σημερινή σύγκρουση κυβέρνησης και ΔΗΣΥ έχει ιδιαίτερη σημασία. Δεν αφορά μόνο το ποιος έχει το πάνω χέρι στην καθημερινή πολιτική αντιπαράθεση. Αφορά και το ποιος θα καταφέρει να εμφανιστεί ως η πιο αξιόπιστη πολιτική επιλογή, όταν φτάσει η ώρα της κάλπης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα επιχειρήσει να παρουσιάσει μια κυβέρνηση αποτελεσματικότητας και ευρύτερης αποδοχής.

Ο ΔΗΣΥ, θα προσπαθήσει να αποδείξει, ότι μπορεί να επιστρέψει ως η βασική δύναμη εξουσίας.

Το ΔΗΚΟ, θα επιδιώξει να διατηρήσει και να ενισχύσει τον ρόλο του ως καθοριστικός παράγοντας των πολιτικών εξελίξεων και τα πρόσωπα που σήμερα βρίσκονται στο περιθώριο της συζήτησης, μπορεί αύριο να βρεθούν στο επίκεντρο.

Το 2028 μπορεί να απέχει ακόμη χρονικά, όμως οι πολιτικές διεργασίες που θα διαμορφώσουν το σκηνικό της επόμενης προεδρικής εκλογής έχουν ήδη αρχίσει.

Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη καλείται να διαχειριστεί τις ισορροπίες στο εσωτερικό της συμμαχίας που τη στηρίζει, ενώ ο ΔΗΣΥ βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση της ανασύνταξης και της διαμόρφωσης της επόμενης πολιτικής του πρότασης.

Την ίδια ώρα, τα κόμματα του ευρύτερου πολιτικού χώρου και τα πρόσωπα που ενδέχεται να πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, θα συνεχίσουν να αξιολογούν τις κινήσεις τους με ορίζοντα την κάλπη του 2028.

Για την ώρα, οι συσχετισμοί παραμένουν ανοικτοί. Το μόνο βέβαιο, είναι ότι οι επιλογές της σημερινής περιόδου, θα αποτελέσουν μέρος της πολιτικής εξίσωσης που θα κριθεί στις επόμενες προεδρικές εκλογές.