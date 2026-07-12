«Καμίνι» η Κύπρος: Στους 40 βαθμούς ο υδράργυρος – Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση

Η εποχική χαμηλή πίεση που επηρεάζει την περιοχή φέρνει μαζί της συνθήκες έντονης ζέστης, καθιστώντας την τρέχουσα Κυριακή, 12 Ιουλίου, μία από τις πιο θερμές ημέρες του φετινού καλοκαιριού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κίτρινη προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 11:00 το πρωί μέχρι και τις 17:00 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια αυτού του εξαώρου, οι κάτοικοι των περιοχών του εσωτερικού θα βρεθούν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή και τήρηση των γνωστών μέτρων αυτοπροστασίας από τη ζέστη.

Για σήμερα, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, αν και από το μεσημέρι και μετά αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Την ίδια ώρα, οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, εντάσεως 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα, αν και θα ξεκινήσει ήρεμη, αναμένεται να μετατραπεί σε λίγο ταραγμένη στα νοτιοδυτικά, δυτικά και βόρεια παράλια.

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, η ψαλίδα ανάμεσα στο εσωτερικό και τα παράλια παραμένει μεγάλη. Ενώ το εσωτερικό θα φλέγεται στους 40 βαθμούς, στα υπόλοιπα παράλια ο υδράργυρος θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς, στα νοτιοδυτικά και δυτικά παράλια στους 32, ενώ οι ανάσες δροσιάς θα περιοριστούν στα ψηλότερα ορεινά, όπου η μέγιστη τιμή θα αγγίξει τους 29 βαθμούς.

Το σκηνικό θα παραμείνει αίθριο και το βράδυ, ωστόσο το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η σταδιακή εμφάνιση αυξημένων χαμηλών νεφώσεων, κυρίως κοντά στις ακτές. Κατά τις αυγινές ώρες, μάλιστα, αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, με έμφαση σε περιοχές των ανατολικών τμημάτων του νησιού. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στα 3 Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια, και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Όσοι ήλπιζαν σε άμεση εκτόνωση του φαινομένου, μάλλον θα πρέπει να κάνουν υπομονή. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τη Δευτέρα, την Τρίτη αλλά και την Τετάρτη δείχνουν τη διατήρηση του ίδιου σκηνικού, με τον καιρό να παραμένει γενικά αίθριος και με διαστήματα τοπικών νεφώσεων. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, συνεχίζοντας να κυμαίνεται σταθερά πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, παρατείνοντας το αίσθημα καύσωνα στο νησί.