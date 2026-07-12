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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

 12.07.2026 - 09:18
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

Σε μια αποφασιστική κίνηση που αλλάζει ριζικά το σκηνικό στον τομέα της Δημόσιας Υγείας προχωρά η Κυβέρνηση, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να ανακοινώνει ένα τεράστιο επενδυτικό πακέτο που αγγίζει πλέον τα 206,7 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά τα αρχικά έργα υποδομής ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται ήδη σε τροχιά υλοποίησης —στα οποία περιλαμβάνεται και η ανέγερση του νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς— το Υπουργικό Συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για επιπρόσθετα έργα ύψους 61,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Το νέο αυτό κονδύλι αναμένεται να δώσει «ανάσες» και να εκσυγχρονίσει τις υποδομές σε ολόκληρη την ελεύθερη Κύπρο, καλύπτοντας στοχευμένες ανάγκες ανά επαρχία. Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκεται η Λευκωσία, όπου προχωρά άμεσα η δεύτερη και τρίτη φάση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας, ενώ παράλληλα δημιουργείται μια υπερσύγχρονη νέα Μονάδα Λοιμωδών Νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Την ίδια ώρα, σημαντική ενίσχυση δέχεται και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, στο οποίο δρομολογείται η πλήρης αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Παθολογικού Τμήματος, καθώς και η δημιουργία ολοκαίνουργιων χώρων που θα στεγάσουν την Καρδιολογική και την Πνευμονολογική Κλινική. Το πλάνο της Κυβέρνησης εκτείνεται μέχρι και την ύπαιθρο, αφού στο τραπέζι μπαίνουν και εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης για το Νοσοκομείο Τροόδους, αποδεικνύοντας τη βούληση για στήριξη των πολιτών σε κάθε γωνιά του νησιού.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έστειλε το μήνυμα πως πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι άνθρωποι —οι ασθενείς που δικαιούνται ποιοτική φροντίδα, οι οικογένειες που ζητούν ασφάλεια και οι επαγγελματίες υγείας που αξίζουν σύγχρονα μέσα. Παράλληλα, ο Πρόεδρος έσπευσε να συνδέσει αυτή την τεράστια επένδυση με την ευρύτερη οικονομική στρατηγική της Κυβέρνησης, ξεκαθαρίζοντας ότι η υπεύθυνη οικονομική πολιτική είναι αυτή που επιτρέπει σήμερα στο κράτος να επιστρέφει τα οφέλη της ανάπτυξης απευθείας στην κοινωνία, με έργα στην Υγεία, την Παιδεία και την Κοινωνική Πολιτική.

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