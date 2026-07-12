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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Δήλωσαν «σουβενίρ» 24 κιλά ναρκωτικών – Πώς πιάστηκε στην τσιμπίδα της ΥΚΑΝ το «supermarket» κανναβινοειδών – Δείτε φωτογραφίες

 12.07.2026 - 10:22
Δήλωσαν «σουβενίρ» 24 κιλά ναρκωτικών – Πώς πιάστηκε στην τσιμπίδα της ΥΚΑΝ το «supermarket» κανναβινοειδών – Δείτε φωτογραφίες

Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση του Τμήματος Τελωνείων και της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση μιας τεράστιας ποσότητας κανναβινοειδών προϊόντων, ξεσκεπάζοντας παράλληλα τη δράση κυκλώματος που διοχέτευε τα σκευάσματα στην αγορά.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026, κατά τη διάρκεια των καθιερωμένων και συντονισμένων ελέγχων για τον εντοπισμό ναρκωτικών ουσιών στα σημεία εισόδου της Δημοκρατίας. Οι έμπειροι λειτουργοί του Τελωνείου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, σε στενή συνεργασία με την ΥΚΑΝ, «ξεσκόνισαν» τις αποστολές εταιρειών ταχυμεταφορών και ταχυδρομείου.

Το μάτι των αρχών έπεσε πάνω σε δύο συγκεκριμένα πακέτα που έφτασαν από χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ύποπτες ενδείξεις για τον αποστολέα και τον παραλήπτη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το περιεχόμενο είχε δηλωθεί απλώς ως... «σουβενίρ», χτύπησαν καμπανάκι κινδύνου.

Ο φυσικός έλεγχος που ακολούθησε επιβεβαίωσε τις υποψίες των αρχών, φέρνοντας στο φως ένα ολόκληρο «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών. Μέσα στα δύο χαρτοκιβώτια εντοπίστηκαν περίπου 1.600 τεμάχια διαφόρων ειδών, συνολικού μεικτού βάρους 24 κιλών. Η γκάμα των προϊόντων ήταν εντυπωσιακή, αφού περιλάμβανε από τσάι, καφέ, τσίχλες και ζελεδάκια, μέχρι φίλτρα τσιγάρων, ηλεκτρονικά και στριφτά τσιγάρα, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, περιείχαν κάνναβη ή άλλες συνθετικές χημικές κανναβινοειδείς ουσίες.

Τα πακέτα κατασχέθηκαν άμεσα και παραδόθηκαν στην ΥΚΑΝ, η οποία έστησε αμέσως επιχείρηση για τον εντοπισμό των εγκεφάλων της εισαγωγής. Οι έρευνες οδήγησαν τις αρχές στη Λεμεσό, όπου και φόρεσαν χειροπέδες σε έναν 31χρονο, ο οποίος φέρεται ως ο τελικός παραλήπτης των δεμάτων. Μαζί του συνελήφθη και μια 23χρονη, η οποία εργαζόταν στο υποστατικό του, μέσω του οποίου γινόταν η πώληση των παράνομων σκευασμάτων.

Οι αρχές δεν έμειναν εκεί. Σε έφοδο που πραγματοποιήθηκε στο εν λόγω υποστατικό στη Λεμεσό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ποσότητες κανναβινοειδών προϊόντων, έτοιμα προς διάθεση.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται από το Κλιμάκιο της ΥΚΑΝ Λεμεσού, με τις αρχές να εξετάζουν το εύρος του δικτύου διανομής.

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