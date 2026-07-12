«Μυρίζει» εμπρησμούς η ύπαιθρος: Εφιαλτικό 24ωρο και SOS για κακόβουλες φωτιές

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι πίσω από τις εστίες κρύβεται ο ανθρώπινος παράγοντας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο κακόβουλων ενεργειών. Η κατάσταση αναμένεται να γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη τα επόμενα εικοσιτετράωρα, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προειδοποιούν για ένα εκρηκτικό κοκτέιλ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, στοιχεία που μπορούν να μετατρέψουν οποιαδήποτε σπίθα σε ανεξέλεγκτο μέτωπο μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Μπροστά σε αυτό το δυσοίωνο σκηνικό, απευθύνεται θερμή και δραματική έκκληση προς το κοινό να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγει κάθε είδους δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει ανάφλεξη. Οι πολίτες καλούνται να λειτουργήσουν ως «μάτια και αυτιά» των αρχών, επιτηρώντας τις περιοχές τους και ενημερώνοντας αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες αν αντιληφθούν καπνό, φωτιά ή οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση που παραπέμπει σε εμπρησμό.

Από την πλευρά της, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναπτύσσει ένα θωρακισμένο πλέγμα ασφαλείας, επιστρατεύοντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Πέρα από τα έμφορτα αεροσκάφη πυρόσβεσης που θα βρίσκονται σε συνεχή εναέρια περιπολία έτοιμα για άμεση επέμβαση, επιστρατεύονται επίγεια παρατηρηρητήρια και συνεχείς περιπολίες. Παράλληλα, μάχης στη μάχη της πρόληψης ρίχνονται και οι ειδικές ομάδες ΣμηΕΑ, επιστρατεύοντας drones (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) για τη συνεχή επιτήρηση των ζωνών υψηλού κινδύνου, με στόχο τον εντοπισμό οποιασδήποτε απειλής πριν αυτή λάβει καταστροφικές διαστάσεις.