Στα «χαρακώματα» για το 2028, στον «αέρα» το Κυπριακό: Τι γράφουν τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Ο Γκουτέρες δείχνει τη Λευκωσία και η Λευκωσία κοιτάζει στις Βρυξέλλες», η εφημερίδα αναφέρει ότι καταρρέει το τελευταίο ορόσημο στο Κυπριακό, αφού η Διάσκεψη 5+1 ίσως να μην πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι, σημειώνοντας ότι οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν από την κάθοδο της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, στην Κύπρο, τις επόμενες μέρες. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο «κανονικοποίηση» του βολέματος και «κουμπαροκρατία», αναφερόμενη σε "υποθέσεις Ραουνά, Καρσερά και φιάσκο του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου". Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε ερωτήματα γύρω από τον διορισμό της McIntyre για την υπόθεση «Κράτος Μαφία».

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Στην πλάστιγγα η Πενταμερής» κάνει λόγο για αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της ειρηνευτικής προσπάθειας για το Κυπριακό, σημειώνοντας ότι προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η νέα διάσκεψη "5+1" θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στις Προεδρικές του 2028, σημειώνοντας ότι αυτές θα κριθούν από το ποιος θα καταφέρει να ενώσει τον δικό του χώρο. Η εφημερίδα δημοσιεύει, επίσης, συνέντευξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, ο οποίος αναφέρεται στο πώς θα χτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα.

«Ο Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο θέμα του «Η Δεξιά σε πορεία προεδρικών εκλογών» αναφέροντας ότι Χριστοδουλίδης, Αννίτα, Αβέρωφ και Παμπορίδης βρίσκονται σε διάταξη μάχης, ενώ σε νέα βάση μπαίνει η σχέση Κυβέρνησης-ΔΗΚΟ. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρει ότι δε έχουμε βιώσει ακόμα τα χειρότερα σε σχέση με τους καύσωνες, δημοσιεύοντας το τι πρέπει να κάνουμε για τις λοιμώξεις του καλοκαιριού. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται σε "χαμό" που σημειώθηκε στην πρώτη απόπειρα για μετάβαση στη νέα τεχνολογία ψηφιακής τηλεόρασης, κάνοντας λόγο για «απροβίβαστο βαθμό» στην ψηφιακή μετάβαση.

Η «Χαραυγή» με τίτλο «Η αμφισβήτηση του διαπραγματευτικού κεκτημένου ενέχει σοβαρούς κινδύνου» αναφέρει, στο κύριο της θέμα, ότι σενάρια αναθεώρησης βασικών συγκλίσεων και νέων προσεγγίσεων στο Κυπριακό προκαλούν έντονο προβληματισμό. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η νέα Συνεργατική Τράπεζα παίρνει σάρκα και οστά, με έμφαση στην καινοτομία, τη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση και το χαμηλό λειτουργικό κόστος. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα γράφει πως το κράτος έθαψε την ανακύκλωση και ξεθάβει χαράτσια για νοικοκυριά και δήμους σε σχέση με τα απόβλητα.

Η αγγλόγλωσση «Sunday Mail» με τίτλο «Σταδιακή κατάργηση των περικοπών στα φωτοβολταϊκά» αναφέρει, στο κύριο της θέμα, ότι οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας θα μπορούν να εγκατασταθούν από το 2027. Η εφημερίδα δημοσιεύει, εξάλλου στο πρωτοσέλιδο φωτογραφία από συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στο Μαρί κατά τη χθεσινή ημέρα οπόταν πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνό τους. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα προβάλλει απόσπασμα από το προσχέδιο της έκθεσης καλών υπηρεσιών του ΓΓ ΟΗΕ, στην οποία αναφέρεται ότι οι δύο ηγέτες πρέπει να δεσμευτούν σε μία «σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη».

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Καθημερινή της Κυριακής» αποκαλύπτει στο κύριο θέμα της με τίτλο «Προκαταρκτικό ‘ναι’ για Σένγκεν» την τεχνική έκθεση αξιολόγησης της ΕΕ, όπου αναφέρεται ότι η Κύπρος είναι τεχνικά έτοιμη για πλήρη ένταξη στον χώρο Σένγκεν. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται στο παρασκήνιο του «παζαριού» μεταξύ ΗΠΑ και Άγκυρας για τα F-35, αναφέροντας ότι διαφαίνεται ότι ο Τραμπ είναι σε θέση να κάμψει τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι οι διεργασίες για επιλογή υποψηφίων για τις Προεδρικές του 2028 βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η εβδομαδιαία εφημερίδα «Η Σημερινή της Κυριακής» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Ποιος ευθύνεται κ. Πρόεδρε για το μπούμερανγκ στην Πύλα με κερκόπορτα στον Αττίλα;», σημειώνοντας ότι η νεκρή ζώνη διχοτομήθηκε με έλεγχο από την «αστυνομία» του ψευδοκράτους. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει αναλυτικά την κατανομή των ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για το μεταναστευτικό, ενώ αλλού κάνει λόγο για αυξήσεις με αστερίσκους και ανοιχτούς λογαριασμούς, όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, αναφερόμενη τις ενστάσεις των συντεχνιών για τους χαμηλοσυνταξιούχους, το πέναλτι 12% και τα Ταμεία Προνοίας.