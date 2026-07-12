Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΒΙΝΤΕΟ: Παιδιά έκαναν τσουλήθρα σε Ferrari 500.000 ευρώ – H αντίδραση του ιδιοκτήτη
LIKE ONLINE

ΒΙΝΤΕΟ: Παιδιά έκαναν τσουλήθρα σε Ferrari 500.000 ευρώ – H αντίδραση του ιδιοκτήτη

 12.07.2026 - 10:29
ΒΙΝΤΕΟ: Παιδιά έκαναν τσουλήθρα σε Ferrari 500.000 ευρώ – H αντίδραση του ιδιοκτήτη

Ένας ιδιοκτήτης Ferrari στη νοτιοδυτική Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά, αφού κάποια παιδιά χρησιμοποίησαν το supercar του ως τσουλήθρα, προκαλώντας του ζημιές.

Ο ιδιοκτήτης, πάρκαρε την κόκκινη Ferrari του, αξίας 3,6 εκατομμυρίων γιουάν (5ο0.000 ευρώ), σε έναν εξωτερικό χώρο πριν φύγει για επαγγελματικό ταξίδι.

Ενώ έλειπε, ένας γείτονας του είπε ότι τέσσερα αγόρια είχαν σκαρφαλώσει στο όχημα και το είχαν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα ως τσουλήθρα.

Το σοκ του ιδιοκτήτη της Ferrari

Όταν  επέστρεψε, βρήκε γρατσουνιές στο αμάξωμα και έναν ραγισμένο προφυλακτήρα.

Ο ιδιοκτήτης δήλωσε στο Jiupai News ότι αρχικά απέφευγε να πάει σε μια έκθεση της Ferrari επειδή οι φερόμενοι ως ένοχοι ήταν παιδιά και, ως πατέρας, ήθελε να είναι επιεικής. Οι επισκευές εκεί, είπε, θα είχαν ξεκινήσει από περίπου 100.000 γιουάν (1ο.000 δολάρια ευρώ).

Αντί γι’ αυτό απευθύνθηκε σε εξειδικευμένα φανοποιεία, επιλέγοντας μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, με αποτέλεσμα η τελική εκτίμηση επισκευής να διαμορφωθεί στις 29.360 γιουάν (4.000 ευρώ).

Οι γονείς προσφέρθηκαν να καταβάλουν μόλις 1.000 ευρώ ως αποζημίωση, ποσό που απείχε σημαντικά από το πραγματικό κόστος επισκευής. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης υποστήριξε ότι τα παιδιά δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για όσα συνέβησαν.

To βίντεο με τα παιδιά να παίζουν πάνω στη Ferrari

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ολόκληρο το περιστατικό. Στο βίντεο διακρίνονται τα παιδιά να σκαρφαλώνουν στο καπό, να περπατούν πάνω στην οροφή, να κάθονται στο παρμπρίζ και στη συνέχεια να γλιστρούν πάνω στο τζάμι, χρησιμοποιώντας ουσιαστικά το ιταλικό supercar ως αυτοσχέδια τσουλήθρα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταξίδια: Ψάχνεις φθηνά εισιτήρια για Αύγουστο; Πτήσεις της Ryanair από 60€ με επιστροφή - Τρέξε να προλάβεις
ΒΙΝΤΕΟ: Οδηγός στη Λεμεσό παρέσυρε πεζό και εξαφανίστηκε – Στο νοσοκομείο 25χρονος
Παρανάλωμα του πυρός οκτώ αυτοκίνητα στο Γέρι: Έγιναν στάχτη και μπούρμπερη σε λίγα λεπτά – Ψάχνουν τα αίτια οι αρχές
Μεγάλη γιορτή σήμερα! Μην ξεχάσετε να πείτε «χρόνια πολλά» σε αυτά τα ονόματα
VIDEO: Η γιγάντια κάμπια με τα αγκάθια που μοιάζει με εξωγήινο πλάσμα είναι απολύτως ακίνδυνη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δήλωσαν «σουβενίρ» 24 κιλά ναρκωτικών – Πώς πιάστηκε στην τσιμπίδα της ΥΚΑΝ το «supermarket» κανναβινοειδών – Δείτε φωτογραφίες

 12.07.2026 - 10:22
Επόμενο άρθρο

«Μυρίζει» εμπρησμούς η ύπαιθρος: Εφιαλτικό 24ωρο και SOS για κακόβουλες φωτιές

 12.07.2026 - 10:48
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

Σε μια αποφασιστική κίνηση που αλλάζει ριζικά το σκηνικό στον τομέα της Δημόσιας Υγείας προχωρά η Κυβέρνηση, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να ανακοινώνει ένα τεράστιο επενδυτικό πακέτο που αγγίζει πλέον τα 206,7 εκατομμύρια ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

  •  12.07.2026 - 09:18
Λετυμπιώτης: Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά την επίθεση κατά κυπριακού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ

Λετυμπιώτης: Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά την επίθεση κατά κυπριακού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ

  •  12.07.2026 - 11:31
Πρόβα Προεδρικών: Οι συμμαχίες, οι συγκρούσεις και τα πρόσωπα της επόμενης ημέρας - Η κόντρα Προεδρικού-ΔΗΣΥ και οι πρώτες κινήσεις για την επόμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση

Πρόβα Προεδρικών: Οι συμμαχίες, οι συγκρούσεις και τα πρόσωπα της επόμενης ημέρας - Η κόντρα Προεδρικού-ΔΗΣΥ και οι πρώτες κινήσεις για την επόμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση

  •  12.07.2026 - 07:27
Βουλή: Ψηφίζει για το νέο «πακέτο» του Σχεδίου Ανάκαμψης – Στο τραπέζι ΚΟΑΕ και ο φόρος που φέρνει αντιδράσεις

Βουλή: Ψηφίζει για το νέο «πακέτο» του Σχεδίου Ανάκαμψης – Στο τραπέζι ΚΟΑΕ και ο φόρος που φέρνει αντιδράσεις

  •  12.07.2026 - 09:28
Δήλωσαν «σουβενίρ» 24 κιλά ναρκωτικών – Πώς πιάστηκε στην τσιμπίδα της ΥΚΑΝ το «supermarket» κανναβινοειδών – Δείτε φωτογραφίες

Δήλωσαν «σουβενίρ» 24 κιλά ναρκωτικών – Πώς πιάστηκε στην τσιμπίδα της ΥΚΑΝ το «supermarket» κανναβινοειδών – Δείτε φωτογραφίες

  •  12.07.2026 - 10:22
Θα ξυπνήσουν μνήμες: Ηχούν ξανά οι σειρήνες για τις μαύρες επετείους του 1974

Θα ξυπνήσουν μνήμες: Ηχούν ξανά οι σειρήνες για τις μαύρες επετείους του 1974

  •  12.07.2026 - 11:08
«Μυρίζει» εμπρησμούς η ύπαιθρος: Εφιαλτικό 24ωρο και SOS για κακόβουλες φωτιές

«Μυρίζει» εμπρησμούς η ύπαιθρος: Εφιαλτικό 24ωρο και SOS για κακόβουλες φωτιές

  •  12.07.2026 - 10:48
Στα «χαρακώματα» για το 2028, στον «αέρα» το Κυπριακό: Τι γράφουν τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα

Στα «χαρακώματα» για το 2028, στον «αέρα» το Κυπριακό: Τι γράφουν τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα

  •  12.07.2026 - 10:56

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα