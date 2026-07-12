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Asian Fusion γεύσεις και signature cocktails σε ένα ατμοσφαιρικό εστιατόριο στην Αγία Νάπα - Μια ξεχωριστή εμπειρία

 12.07.2026 - 14:57
Asian Fusion γεύσεις και signature cocktails σε ένα ατμοσφαιρικό εστιατόριο στην Αγία Νάπα - Μια ξεχωριστή εμπειρία

Φωλιασμένο σε ένα υπέροχο ατμοσφαιρικό κήπο με ανθισμένες βουκαμβίλιες και φοίνικες, το iPANEMA Lounge Bar προσφέρει μία από τις πιο ξεχωριστές βραδινές εμπειρίες της Αγίας Νάπας συνδυάζοντας Asian Fusion γεύσεις και πρωτότυπα κοκτέιλ.

Υπάρχουν κάποιοι χώροι που σε κερδίζουν πριν ακόμη ανοίξεις το μενού. Το iPANEMA Lounge Bar, στους καταπράσινους κήπους του Alion Beach Hotel, είναι ένας από αυτούς.

Βρίσκεται δίπλα στην πισίνα, κάτω από πέργκολες με ανθισμένες βουκαμβίλιες. Από εδώ ξεκινά, ο καταπράσινος κήπος του ξενοδοχείου, με τους φοίνικες και την υπέροχη θέα στη θάλασσα, συμπληρώνοντας ένα εξωτικό σκηνικό που θυμίζει κάτι ανάμεσα σε τροπικό lounge και μεσογειακό καλοκαιρινό κήπο. Η θέα προς τη θάλασσα πρωταγωνιστεί, ενώ ο ατμοσφαιρικός φωτισμός δίνει στον χώρο έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, μετατρέποντάς τον σε ένα κομψό lounge για φαγητό, cocktails και μουσική.

Η φιλοσοφία του χώρου βασίζεται σε Asian Fusion γεύσεις, με αρώματα και γευστικές αναφορές από την Άπω Ανατολή. Ο σεφ του Ιpanema σού προτείνει ένα ταξιδιάρικο μενού - από bao buns, noodles και donburi bowls μέχρι επιλογές ιδανικές για sharing, κάθε πιάτο εντάσσεται σε μια εμπειρία που σε προσκαλεί να δοκιμάσεις πρωτόγνωρές γεύσεις και συνδυασμούς.

Ξεχωριστή θέση στο μενού κατέχουν οι επιλογές από sushi, όπως nigiri, sashimi, uramaki rolls αλλά και sharing platters. Η ποικιλία καλύπτει τόσο όσους αγαπούν τις πιο κλασικές επιλογές όσο και εκείνους που αναζητούν πιο δημιουργικούς συνδυασμούς.

Αυτό όμως που κάνει πραγματικά το iPANEMA να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το φαγητό ή τα cocktails. Είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται όλα τα στοιχεία της εμπειρίας. Το φυσικό περιβάλλον, η αύρα της θάλασσας, η χαλαρή κομψότητα του χώρου και η φιλόξενη εξυπηρέτηση δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να θέλεις να παραμείνεις εκεί μέχρι αργά το βράδυ.

Την εμπειρία συμπληρώνει το πρόγραμμα μουσικής, το οποίο αλλάζει κάθε βράδυ. Latin και Jazz ρυθμοί συνοδεύουν το δείπνο και τα cocktails, ενισχύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χώρου και δημιουργώντας το ιδανικό σκηνικό για καλοκαιρινές τροπικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα.

Είτε αναζητάς ένα ρομαντικό δείπνο είτε μια ξεχωριστή έξοδο με φίλους, το iPANEMA Lounge Bar αποτελεί έναν από τους πιο ατμοσφαιρικούς γαστρονομικούς προορισμούς της Αγίας Νάπας και σίγουρα ένα σημείο που αξίζει να ανακαλύψεις αυτό το καλοκαίρι.

 

INFO:

(23722900) Alion Beach Hotel, Αγία Νάπα.

Λειτουργιά: Στο παρόν λειτουργεί Παρασκευή-Κυριακή βράδυ, ενώ από τις 15/07 θα λειτουργεί Τετάρτη-Κυριακή.

Website: https://alion.com/gastronomy/ipanema-lounge-bar/

Facebook: https://www.facebook.com/ipanemaLoungeBarbyAlion

Instagram: @ipanema_lounge_bar

*Με πληροφορίες από το CheckInCyprus

 

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