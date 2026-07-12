Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: «Δεν θα προκαταλάβουμε κανένα πόρισμα» - Απαντά για επαναδιορισμό Πασχαλίδη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: «Δεν θα προκαταλάβουμε κανένα πόρισμα» - Απαντά για επαναδιορισμό Πασχαλίδη

 12.07.2026 - 15:36
Λετυμπιώτης: «Δεν θα προκαταλάβουμε κανένα πόρισμα» - Απαντά για επαναδιορισμό Πασχαλίδη

Σε γραπτή δήλωση προχώρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απαντώντας στις επικρίσεις του ΑΚΕΛ και του Άλματος σχετικά με τον ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη. Στη δήλωσή του απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί σύγκρουσης συμφερόντων, υπερασπίζεται την ανεξαρτησία της έρευνας και υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση αναμένει με σεβασμό την ολοκλήρωση του πορίσματος, χωρίς να το προκαταλαμβάνει ή να το αμφισβητεί.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρει ότι δεν είναι η πρώτη φορά, και πιθανότατα ούτε η τελευταία, που το ΑΚΕΛ επιχειρεί να προκαταλάβει και να αμφισβητήσει ένα πόρισμα, πλήττοντας, όπως υποστηρίζει, την αξιοπιστία ενός ανεξάρτητου ανακριτή. Προσθέτει ότι η εκ των προτέρων αποδόμηση μιας θεσμικής διαδικασίας αποτελεί ένα επικίνδυνο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά επικοινωνιακές σκοπιμότητες.

Αναφερόμενος στον Ανδρέα Πασχαλίδη, σημειώνει ότι κατείχε ήδη τη θέση του Προέδρου της ΑΑΔΙΠΑ όταν επιλέχθηκε ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής και ότι η επιλογή του δεν έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζει ως αβάσιμη την προσπάθεια να συνδεθεί η ανανέωση της θητείας του στην ΑΑΔΙΠΑ με την άσκηση των καθηκόντων του ως ανακριτή, τονίζοντας ότι οι δύο ιδιότητες είναι θεσμικά διακριτές και δεν δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων ούτε επηρεάζεται η ανεξαρτησία της έρευνας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση αναμένει με απόλυτο σεβασμό την ολοκλήρωση κάθε πορίσματος, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό του, χωρίς να το προκαταλαμβάνει και χωρίς να το αμφισβητεί εκ των προτέρων. Όπως αναφέρει, αυτή αποτελεί τη μόνη υπεύθυνη και θεσμικά ορθή στάση, ενώ υποστηρίζει ότι το ΑΚΕΛ επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, μια πρακτική απαξίωσης των θεσμών.

Στη συνέχεια, ο κ. Λετυμπιώτης στρέφει τα πυρά του και προς το Άλμα, υποστηρίζοντας ότι ακολουθεί την ίδια πορεία με το ΑΚΕΛ ως προς την απαξίωση θεσμών, διαδικασιών και προσώπων. Όπως αναφέρει, η κοινή αυτή στάση δεν βασίζεται σε ιδεολογική σύγκλιση, αλλά σε εμμονή, μηδενισμό και πολιτικές σκοπιμότητες, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

Καταλήγοντας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τονίζει ότι η κυβέρνηση, σε αντίθεση με πρακτικές του παρελθόντος που αποδίδει στο ΑΚΕΛ, αποδεικνύει έμπρακτα τον πλήρη σεβασμό της προς τις θεσμικές διαδικασίες, τα πορίσματα, την ανεξαρτησία των θεσμών και τη διάκριση των εξουσιών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταξίδια: Ψάχνεις φθηνά εισιτήρια για Αύγουστο; Πτήσεις της Ryanair από 60€ με επιστροφή - Τρέξε να προλάβεις
ΒΙΝΤΕΟ: Οδηγός στη Λεμεσό παρέσυρε πεζό και εξαφανίστηκε – Στο νοσοκομείο 25χρονος
Παρανάλωμα του πυρός οκτώ αυτοκίνητα στο Γέρι: Έγιναν στάχτη και μπούρμπερη σε λίγα λεπτά – Ψάχνουν τα αίτια οι αρχές
Μεγάλη γιορτή σήμερα! Μην ξεχάσετε να πείτε «χρόνια πολλά» σε αυτά τα ονόματα
VIDEO: Η γιγάντια κάμπια με τα αγκάθια που μοιάζει με εξωγήινο πλάσμα είναι απολύτως ακίνδυνη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

VIDEO - Ο Νεϊμάρ άφησε πίσω τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από το Μουντιάλ: Πήρε μέρος σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας

 12.07.2026 - 15:29
Επόμενο άρθρο

Μήπως δεν πεινάς; Τα σημάδια ότι τρως από συνήθεια

 12.07.2026 - 15:53
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

Σε μια αποφασιστική κίνηση που αλλάζει ριζικά το σκηνικό στον τομέα της Δημόσιας Υγείας προχωρά η Κυβέρνηση, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, να ανακοινώνει ένα τεράστιο επενδυτικό πακέτο που αγγίζει πλέον τα 206,7 εκατομμύρια ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

  •  12.07.2026 - 09:18
Λετυμπιώτης: «Δεν θα προκαταλάβουμε κανένα πόρισμα» - Απαντά για επαναδιορισμό Πασχαλίδη

Λετυμπιώτης: «Δεν θα προκαταλάβουμε κανένα πόρισμα» - Απαντά για επαναδιορισμό Πασχαλίδη

  •  12.07.2026 - 15:36
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά την επίθεση κατά κυπριακού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά την επίθεση κατά κυπριακού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ

  •  12.07.2026 - 11:31
Φυτιρής: Πριν το τέλος 2027 η έναρξη έργων για νέες Κεντρικές Φυλακές

Φυτιρής: Πριν το τέλος 2027 η έναρξη έργων για νέες Κεντρικές Φυλακές

  •  12.07.2026 - 14:25
Στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης η Εθνική Φρουρά – Ιστορική συμμετοχή με 20 επίλεκτους

Στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης η Εθνική Φρουρά – Ιστορική συμμετοχή με 20 επίλεκτους

  •  12.07.2026 - 14:43
Μπλακάουτ και πανικός στο Nicosia Mall: Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» το εμπορικό κέντρο – Έτρεχαν προς τις εξόδους οι επισκέπτες

Μπλακάουτ και πανικός στο Nicosia Mall: Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» το εμπορικό κέντρο – Έτρεχαν προς τις εξόδους οι επισκέπτες

  •  12.07.2026 - 13:18
«Μυρίζει» εμπρησμούς η ύπαιθρος: Εφιαλτικό 24ωρο και SOS για κακόβουλες φωτιές

«Μυρίζει» εμπρησμούς η ύπαιθρος: Εφιαλτικό 24ωρο και SOS για κακόβουλες φωτιές

  •  12.07.2026 - 10:48
«Μπαράζ» επιθέσεων κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις και τρεις τραυματίες αστυνομικοί μετά από συμπλοκές

«Μπαράζ» επιθέσεων κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις και τρεις τραυματίες αστυνομικοί μετά από συμπλοκές

  •  12.07.2026 - 12:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα