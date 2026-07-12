Λετυμπιώτης: «Δεν θα προκαταλάβουμε κανένα πόρισμα» - Απαντά για επαναδιορισμό Πασχαλίδη

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρει ότι δεν είναι η πρώτη φορά, και πιθανότατα ούτε η τελευταία, που το ΑΚΕΛ επιχειρεί να προκαταλάβει και να αμφισβητήσει ένα πόρισμα, πλήττοντας, όπως υποστηρίζει, την αξιοπιστία ενός ανεξάρτητου ανακριτή. Προσθέτει ότι η εκ των προτέρων αποδόμηση μιας θεσμικής διαδικασίας αποτελεί ένα επικίνδυνο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο εξυπηρετεί αποκλειστικά επικοινωνιακές σκοπιμότητες.

Αναφερόμενος στον Ανδρέα Πασχαλίδη, σημειώνει ότι κατείχε ήδη τη θέση του Προέδρου της ΑΑΔΙΠΑ όταν επιλέχθηκε ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής και ότι η επιλογή του δεν έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, χαρακτηρίζει ως αβάσιμη την προσπάθεια να συνδεθεί η ανανέωση της θητείας του στην ΑΑΔΙΠΑ με την άσκηση των καθηκόντων του ως ανακριτή, τονίζοντας ότι οι δύο ιδιότητες είναι θεσμικά διακριτές και δεν δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων ούτε επηρεάζεται η ανεξαρτησία της έρευνας.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση αναμένει με απόλυτο σεβασμό την ολοκλήρωση κάθε πορίσματος, χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενό του, χωρίς να το προκαταλαμβάνει και χωρίς να το αμφισβητεί εκ των προτέρων. Όπως αναφέρει, αυτή αποτελεί τη μόνη υπεύθυνη και θεσμικά ορθή στάση, ενώ υποστηρίζει ότι το ΑΚΕΛ επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, μια πρακτική απαξίωσης των θεσμών.

Στη συνέχεια, ο κ. Λετυμπιώτης στρέφει τα πυρά του και προς το Άλμα, υποστηρίζοντας ότι ακολουθεί την ίδια πορεία με το ΑΚΕΛ ως προς την απαξίωση θεσμών, διαδικασιών και προσώπων. Όπως αναφέρει, η κοινή αυτή στάση δεν βασίζεται σε ιδεολογική σύγκλιση, αλλά σε εμμονή, μηδενισμό και πολιτικές σκοπιμότητες, με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

Καταλήγοντας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τονίζει ότι η κυβέρνηση, σε αντίθεση με πρακτικές του παρελθόντος που αποδίδει στο ΑΚΕΛ, αποδεικνύει έμπρακτα τον πλήρη σεβασμό της προς τις θεσμικές διαδικασίες, τα πορίσματα, την ανεξαρτησία των θεσμών και τη διάκριση των εξουσιών.