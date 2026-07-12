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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπλακάουτ και πανικός στο Nicosia Mall: Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» το εμπορικό κέντρο – Έτρεχαν προς τις εξόδους οι επισκέπτες

 12.07.2026 - 13:18
Μπλακάουτ και πανικός στο Nicosia Mall: Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» το εμπορικό κέντρο – Έτρεχαν προς τις εξόδους οι επισκέπτες

Στιγμές αναστάτωσης έζησαν εκατοντάδες πολίτες που επέλεξαν να περάσουν το μεσημέρι της Κυριακής τους στο Nicosia Mall, όταν το εμπορικό κέντρο «βυθίστηκε» ξαφνικά στο σκοτάδι λόγω ξαφνικής διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Το απρόοπτο μπλακάουτ σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγχυση ανάμεσα στους επισκέπτες που βρίσκονταν στα καταστήματα, στις καφετέριες και στους χώρους εστίασης. Η ξαφνική συσκότιση και η διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού οδήγησαν αρκετούς καταναλωτές να κινηθούν προς τις εξόδους του κτιρίου, ενώ το προσωπικό των καταστημάτων προσπάθησε αμέσως να καθησυχάσει το κοινό.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν οι περιοχές Αγίου Μάμα και Ανθούπολης, καθώς και τμήμα της περιοχής Αρχαγγέλου–Ανθούπολης, πλησίον του εμπορικού κέντρου.

Η βλάβη εντοπίζεται σε υπόγειο καλώδιο και πιθανόν να οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες ή στην υγρασία.

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