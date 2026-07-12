Μπλακάουτ και πανικός στο Nicosia Mall: Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» το εμπορικό κέντρο – Έτρεχαν προς τις εξόδους οι επισκέπτες

Το απρόοπτο μπλακάουτ σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγχυση ανάμεσα στους επισκέπτες που βρίσκονταν στα καταστήματα, στις καφετέριες και στους χώρους εστίασης. Η ξαφνική συσκότιση και η διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού οδήγησαν αρκετούς καταναλωτές να κινηθούν προς τις εξόδους του κτιρίου, ενώ το προσωπικό των καταστημάτων προσπάθησε αμέσως να καθησυχάσει το κοινό.

Σύμφωνα με την ΑΗΚ, χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν οι περιοχές Αγίου Μάμα και Ανθούπολης, καθώς και τμήμα της περιοχής Αρχαγγέλου–Ανθούπολης, πλησίον του εμπορικού κέντρου.

Η βλάβη εντοπίζεται σε υπόγειο καλώδιο και πιθανόν να οφείλεται στις υψηλές θερμοκρασίες ή στην υγρασία.