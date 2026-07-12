Πέταξε λαχείο αξίας 14 εκατ. ευρώ στα σκουπίδια: «Η συσκευή δεν έβγαλε κανέναν ήχο»

Ωστόσο, το υποτιθέμενο τυχερό δελτίο κατέληξε στα σκουπίδια, αφού ένα μηχάνημα ελέγχου δεν εντόπισε την επιτυχία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο προφανώς ασύμβατες εκδοχές: εκείνη μιας παίκτριας που είναι πεπεισμένη ότι πέτυχε τον νικηφόρο συνδυασμό και εκείνη ενός συστήματος επικύρωσης που δεν κατέγραψε κανένα κέρδος.

20 χρόνια ποντάροντας στον ίδιο συνδυασμό αριθμών

Η Κάθ Μέιν ισχυρίζεται στην εφημερίδα The Sun ότι παίζει ακριβώς τον ίδιο συνδυασμό αριθμών εδώ και δύο δεκαετίες. Για 20 χρόνια επιλέγει τους αριθμούς 08, 10, 26, 30, 35 και 42, ρουτίνα που δεν είχε αλλάξει ποτέ και αποτελεί μέρος των εβδομαδιαίων συνηθειών της. Η έκπληξη ήρθε αρκετές ημέρες μετά την κλήρωση της 6ης Ιουνίου, όταν είδε μια πληροφορία στον Τύπο που ανέφερε ότι το μεγάλο έπαθλο των 12 εκατομμυρίων λιρών (πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ) δεν είχε ακόμα αναζητηθεί.

Ελέγχοντας τους δημοσιευμένους αριθμούς, η Μέιν συνειδητοποίησε ότι ήταν οι δικοί της. Πεπεισμένη ότι επρόκειτο για το χαμένο δελτίο που αναζητούσε ο οργανισμός του λαχείου, τηλεφώνησε στη μητέρα της. «Κερδίσαμε το λαχείο. Έχω ελέγξει και δεν υπάρχει κανένας νικητής», θυμάται.

Το μηχάνημα δεν εντόπισε το κέρδος, πέταξαν την απόδειξη και ήταν ήδη πολύ αργά!

Η εξήγηση αυτής της εμφανούς αντίφασης βρίσκεται σε όσα συνέβησαν όταν η μητέρα της πήγε να ελέγξει το δελτίο στο πρακτορείο. Σύμφωνα με την αφήγηση της οικογένειας, το μηχάνημα που προορίζεται για την επαλήθευση των κερδών δεν εντόπισε κάποια επιτυχία. Η γυναίκα εξήγησε αργότερα: «Η συσκευή δεν έβγαλε κανέναν ήχο, που επιβεβαιώνει το θετικό αποτέλεσμα. Έτσι, τους ζήτησα να το πετάξουν στα σκουπίδια».

Όταν η Κάθ Μέιν κατάλαβε το μέγεθος αυτού που είχε συμβεί και την πιθανότητα εκείνη η απόδειξη να ήταν πράγματι το κερδοφόρο δελτίο, ήταν ήδη πολύ αργά. Οι κάδοι όπου θα μπορούσε να βρίσκεται το δελτίο είχαν αδειάσει. Η φυσική απόδειξη που θα μπορούσε να αποδείξει το δικαίωμά της στο έπαθλο είχε εξαφανιστεί.

Λόγω της κατάστασης, η Βρετανίδα επικοινώνησε με την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της λοταρίας. Η εταιρεία ξεκίνησε έρευνα για να διαλευκανθούν τα γεγονότα και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την εκδοχή της παίκτριας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εταιρείας, ένα τεχνικό πρόβλημα που θα εμπόδιζε το μηχάνημα να εντοπίσει σωστά το κέρδος είναι μια πιθανότητα που εξετάζεται, αν και θεωρείται «πολύ απίθανη». Παράλληλα, η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη «ανθρώπινου λάθους» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου του δελτίου.

Έχει προθεσμία 30 ημερών για να αναλύσει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και να καθορίσει εάν η αξίωση που υπέβαλε η Μέιν μπορεί να στηριχθεί στα υπάρχοντα στοιχεία.

Θα της δώσουν το βραβείο χωρίς το δελτίο;

Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης του πρακτορείο εξέφρασε δημόσια την επιθυμία του η έρευνα να δικαιώσει τελικά τη γυναίκα. «Θα ήταν φανταστικό να κερδίσει το έπαθλό της», δήλωσε.

Τώρα, απομένει η αναμονή για τα αποτελέσματα της έρευνας. Εάν οι έρευνες στηρίξουν την εκδοχή της Κάθ Μέιν, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να γίνει μάρτυρας ενός από το πιο ασυνήθιστου επεισοδίου στην πρόσφατη ιστορία των τυχερών παιχνιδιών, την αναγνώριση μιας νικήτριας της οποίας το δελτίο κατέληξε στα σκουπίδια λόγω ενός λάθους που κανείς δεν εντόπισε έγκαιρα.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr