Δεν έγινε μάθημα το πάθημα στη Λεμεσό; Νέες βίντεο με επικίνδυνο φορτίο σε κυκλικό κόμβο

Το σχετικό βίντεο εξασφάλισε και δημοσίευσε η πλατφόρμα οδικής ασφάλειας RoadReportCY, μετά από σχετική αναφορά πολίτη.

Στο οπτικοακουστικό υλικό αποτυπώνεται ένα διπλοκάμπινο όχημα τύπου pickup να κινείται εντός του κόμβου, μεταφέροντας μια ιδιαίτερα ογκώδη μεταλλική κατασκευή. Στην κορυφή του φορτίου, το οποίο ξεπερνά σημαντικά το ύψος της οροφής του αυτοκινήτου, διακρίνεται μια συσκευή που προσομοιάζει με δορυφορικό πιάτο, ενώ στο πίσω μέρος της καρότσας έχουν τοποθετηθεί ένα σκούτερ και επιπλέον εξοπλισμός.

Αν και από το συμβάν δεν αναφέρθηκε οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμός, ο τρόπος φόρτωσης και το μέγεθος του αντικειμένου προκάλεσαν την αντίδραση των γύρω οδηγών. Όπως επισημαίνεται, σε οδικούς κόμβους υψηλής πυκνότητας, όπου οι ελιγμοί και οι αυξομειώσεις ταχύτητας είναι συνεχείς, τυχόν μετακίνηση ή αποκόλληση μη κατάλληλα ασφαλισμένων αντικειμένων ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Δεύτερο περιστατικό στον ίδιο κόμβο μέσα σε έναν μήνα

Το σημερινό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε στον ίδιο κυκλικό κόμβο πριν από λίγες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, στις 8 Ιουνίου 2026, ένα βαρύ μεταλλικό αντικείμενο αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα από την καρότσα φορτηγού, όταν η πίσω πόρτα του οχήματος υποχώρησε κατά τη διάρκεια της στροφής. Εκείνο το περιστατικό είχε καταγραφεί από κάμερα αυτοκινήτου (dashcam) και ευτυχώς είχε αποφευχθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Παρότι πρόκειται για δύο εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους περιστατικά, οι αρμόδιοι φορείς και οι οργανώσεις οδικής ασφάλειας τονίζουν ότι τέτοιου είδους εικόνες αναδεικνύουν την ανάγκη για πιστή τήρηση των κανονισμών ασφαλούς φόρτωσης.

Η μεταφορά φορτίων που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές των οχημάτων ή δεν είναι επαρκώς στερεωμένα αποτελεί τροχαία παράβαση, αλλά κυρίως συνιστά αστάθμητο παράγοντα κινδύνου για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, περιλαμβανομένων των μοτοσικλετιστών και των πεζών.