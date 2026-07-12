Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΔεν έγινε μάθημα το πάθημα στη Λεμεσό; Νέες βίντεο με επικίνδυνο φορτίο σε κυκλικό κόμβο
ΠΑΡΑ-THEMA

Δεν έγινε μάθημα το πάθημα στη Λεμεσό; Νέες βίντεο με επικίνδυνο φορτίο σε κυκλικό κόμβο

 12.07.2026 - 13:53
Δεν έγινε μάθημα το πάθημα στη Λεμεσό; Νέες βίντεο με επικίνδυνο φορτίο σε κυκλικό κόμβο

Ένα νέο περιστατικό που αφορά τη μεταφορά ενός τεράστιου φορτίου καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακή, στον πολυσύχναστο κυκλικό κόμβο Πολεμιδιών στη Λεμεσό, προκαλώντας την έντονη ανησυχία διερχόμενων οδηγών.

Το σχετικό βίντεο εξασφάλισε και δημοσίευσε η πλατφόρμα οδικής ασφάλειας RoadReportCY, μετά από σχετική αναφορά πολίτη.

Στο οπτικοακουστικό υλικό αποτυπώνεται ένα διπλοκάμπινο όχημα τύπου pickup να κινείται εντός του κόμβου, μεταφέροντας μια ιδιαίτερα ογκώδη μεταλλική κατασκευή. Στην κορυφή του φορτίου, το οποίο ξεπερνά σημαντικά το ύψος της οροφής του αυτοκινήτου, διακρίνεται μια συσκευή που προσομοιάζει με δορυφορικό πιάτο, ενώ στο πίσω μέρος της καρότσας έχουν τοποθετηθεί ένα σκούτερ και επιπλέον εξοπλισμός.

Αν και από το συμβάν δεν αναφέρθηκε οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμός, ο τρόπος φόρτωσης και το μέγεθος του αντικειμένου προκάλεσαν την αντίδραση των γύρω οδηγών. Όπως επισημαίνεται, σε οδικούς κόμβους υψηλής πυκνότητας, όπου οι ελιγμοί και οι αυξομειώσεις ταχύτητας είναι συνεχείς, τυχόν μετακίνηση ή αποκόλληση μη κατάλληλα ασφαλισμένων αντικειμένων ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

Δεύτερο περιστατικό στον ίδιο κόμβο μέσα σε έναν μήνα

Το σημερινό περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε ένα παρόμοιο συμβάν που σημειώθηκε στον ίδιο κυκλικό κόμβο πριν από λίγες εβδομάδες. Συγκεκριμένα, στις 8 Ιουνίου 2026, ένα βαρύ μεταλλικό αντικείμενο αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα από την καρότσα φορτηγού, όταν η πίσω πόρτα του οχήματος υποχώρησε κατά τη διάρκεια της στροφής. Εκείνο το περιστατικό είχε καταγραφεί από κάμερα αυτοκινήτου (dashcam) και ευτυχώς είχε αποφευχθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Παρότι πρόκειται για δύο εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους περιστατικά, οι αρμόδιοι φορείς και οι οργανώσεις οδικής ασφάλειας τονίζουν ότι τέτοιου είδους εικόνες αναδεικνύουν την ανάγκη για πιστή τήρηση των κανονισμών ασφαλούς φόρτωσης.

Η μεταφορά φορτίων που υπερβαίνουν τις προδιαγραφές των οχημάτων ή δεν είναι επαρκώς στερεωμένα αποτελεί τροχαία παράβαση, αλλά κυρίως συνιστά αστάθμητο παράγοντα κινδύνου για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, περιλαμβανομένων των μοτοσικλετιστών και των πεζών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταξίδια: Ψάχνεις φθηνά εισιτήρια για Αύγουστο; Πτήσεις της Ryanair από 60€ με επιστροφή - Τρέξε να προλάβεις
ΒΙΝΤΕΟ: Οδηγός στη Λεμεσό παρέσυρε πεζό και εξαφανίστηκε – Στο νοσοκομείο 25χρονος
Παρανάλωμα του πυρός οκτώ αυτοκίνητα στο Γέρι: Έγιναν στάχτη και μπούρμπερη σε λίγα λεπτά – Ψάχνουν τα αίτια οι αρχές
Μεγάλη γιορτή σήμερα! Μην ξεχάσετε να πείτε «χρόνια πολλά» σε αυτά τα ονόματα
VIDEO: Η γιγάντια κάμπια με τα αγκάθια που μοιάζει με εξωγήινο πλάσμα είναι απολύτως ακίνδυνη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μπλακάουτ και πανικός στο Nicosia Mall: Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» το εμπορικό κέντρο – Έτρεχαν προς τις εξόδους οι επισκέπτες

 12.07.2026 - 13:18
Επόμενο άρθρο

Πέταξε λαχείο αξίας 14 εκατ. ευρώ στα σκουπίδια: «Η συσκευή δεν έβγαλε κανέναν ήχο»

 12.07.2026 - 13:59
Λετυμπιώτης: Δεν είναι αυτοσκοπός μια άτυπη πολυμερής – Η μπάλα στην Τουρκία

Λετυμπιώτης: Δεν είναι αυτοσκοπός μια άτυπη πολυμερής – Η μπάλα στην Τουρκία

Η δική μας προσήλωση στη σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατόν, παραμένει αμείωτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Δεν είναι αυτοσκοπός μια άτυπη πολυμερής – Η μπάλα στην Τουρκία

Λετυμπιώτης: Δεν είναι αυτοσκοπός μια άτυπη πολυμερής – Η μπάλα στην Τουρκία

  •  12.07.2026 - 12:04
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

  •  12.07.2026 - 09:18
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά την επίθεση κατά κυπριακού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά την επίθεση κατά κυπριακού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ

  •  12.07.2026 - 11:31
Φυτιρής: Πριν το τέλος 2027 η έναρξη έργων για νέες Κεντρικές Φυλακές

Φυτιρής: Πριν το τέλος 2027 η έναρξη έργων για νέες Κεντρικές Φυλακές

  •  12.07.2026 - 14:25
Πρόβα Προεδρικών: Οι συμμαχίες, οι συγκρούσεις και τα πρόσωπα της επόμενης ημέρας - Η κόντρα Προεδρικού-ΔΗΣΥ και οι πρώτες κινήσεις για την επόμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση

Πρόβα Προεδρικών: Οι συμμαχίες, οι συγκρούσεις και τα πρόσωπα της επόμενης ημέρας - Η κόντρα Προεδρικού-ΔΗΣΥ και οι πρώτες κινήσεις για την επόμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση

  •  12.07.2026 - 07:27
Μπλακάουτ και πανικός στο Nicosia Mall: Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» το εμπορικό κέντρο – Έτρεχαν προς τις εξόδους οι επισκέπτες

Μπλακάουτ και πανικός στο Nicosia Mall: Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» το εμπορικό κέντρο – Έτρεχαν προς τις εξόδους οι επισκέπτες

  •  12.07.2026 - 13:18
«Μυρίζει» εμπρησμούς η ύπαιθρος: Εφιαλτικό 24ωρο και SOS για κακόβουλες φωτιές

«Μυρίζει» εμπρησμούς η ύπαιθρος: Εφιαλτικό 24ωρο και SOS για κακόβουλες φωτιές

  •  12.07.2026 - 10:48
«Μπαράζ» επιθέσεων κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις και τρεις τραυματίες αστυνομικοί μετά από συμπλοκές

«Μπαράζ» επιθέσεων κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις και τρεις τραυματίες αστυνομικοί μετά από συμπλοκές

  •  12.07.2026 - 12:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα