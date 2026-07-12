SOS από τον Δήμο Λακατάμειας: «Μην πλησιάζετε τη Λίμνη Μαγκλή» – Καταγγέλλει fake news για άδειες χρήσης

Τα εν λόγω δημοσιεύματα ισχυρίζονται ψευδώς ότι έχει δοθεί επίσημη άδεια από τον Δήμο ή την ίδια τη Δήμαρχο για χρήση της γνωστής Λίμνης Μαγκλή.

Η αντίδραση της τοπικής αρχής ήταν άμεση και κατηγορηματική, ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε δόθηκε ή θα μπορούσε να δοθεί τέτοια έγκριση. Ο λόγος είναι απλός, καθώς η Λίμνη Μαγκλή αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία, γεγονός που σημαίνει ότι ο Δήμος στερείται οποιασδήποτε αρμοδιότητας ή δικαιοδοσίας να παραχωρεί άδειες χρήσης του χώρου.

Κίνδυνος-θάνατος για τους επίδοξους επισκέπτες

Πέρα από το νομικό και διοικητικό κομμάτι, ο Δήμος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ίδια την ασφάλεια των πολιτών. Η λίμνη χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά επικίνδυνη και εντελώς ακατάλληλη για κολύμβηση ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Οι αρχές απευθύνουν θερμή έκκληση στο κοινό να μείνει μακριά από τον χώρο, προειδοποιώντας ότι η παραβίαση αυτή εγκμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα, ακόμη και για την ίδια τη ζωή των πολιτών.

«Παρακαλούμε θερμά τους πολίτες να μην κάνουν χρήση της λίμνης, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλειά τους, ακόμη και για την ίδια τους τη ζωή».

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας η υπόθεση

Η σοβαρότητα της κατάστασης και η διασπορά των ψευδών ειδήσεων οδήγησαν τον Δήμο Λακατάμειας στο να προχωρήσει ήδη σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία, προκειμένου να εντοπιστούν οι εστίες της παραπληροφόρησης.

Καταλήγοντας, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να κλείσουν τα αφτιά τους σε ανυπόστατες και παραπλανητικές πληροφορίες που διακινούνται στα social media και να εμπιστεύονται αποκλειστικά και μόνο τις επίσημες ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής.