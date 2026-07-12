Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣτο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης η Εθνική Φρουρά – Ιστορική συμμετοχή με 20 επίλεκτους
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης η Εθνική Φρουρά – Ιστορική συμμετοχή με 20 επίλεκτους

 12.07.2026 - 14:43
Στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης η Εθνική Φρουρά – Ιστορική συμμετοχή με 20 επίλεκτους

Άγημα 20 επίλεκτων ατόμων από τα όπλα και τα σώματα της Εθνικής Φρουράς θα συμμετάσχει την Τρίτη, 14 Ιουλίου στην παρέλαση στο Παρίσι για την εθνική εορτή της Γαλλίας (Ημέρα της Βαστίλης), την οποία θα παρακολουθήσει ανάμεσα σε άλλους επίσημους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Η Εθνική Φρουρά είχε συμμετάσχει με έξι άτομα στην παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας στο Παρίσι το 2008 ενώ το 2019 είχε συμμετάσχει σε παρέλαση για την εθνική ημέρα της Πολωνίας με τρια άτομα και φέτος είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε μια τέτοια παρέλαση με αρκετά μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ πρόκειται για 18 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και δύο αναπληρωματικούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο Παρίσι και συμμετέχουν στις πρόβες για την παρέλαση. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου μεταβαίνει στη Γαλλία τη Δευτέρα, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συμμετοχή του αγήματος προέκυψε κατόπιν πρόσκλησης της Γαλλίας και στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ταξίδια: Ψάχνεις φθηνά εισιτήρια για Αύγουστο; Πτήσεις της Ryanair από 60€ με επιστροφή - Τρέξε να προλάβεις
ΒΙΝΤΕΟ: Οδηγός στη Λεμεσό παρέσυρε πεζό και εξαφανίστηκε – Στο νοσοκομείο 25χρονος
Παρανάλωμα του πυρός οκτώ αυτοκίνητα στο Γέρι: Έγιναν στάχτη και μπούρμπερη σε λίγα λεπτά – Ψάχνουν τα αίτια οι αρχές
Μεγάλη γιορτή σήμερα! Μην ξεχάσετε να πείτε «χρόνια πολλά» σε αυτά τα ονόματα
VIDEO: Η γιγάντια κάμπια με τα αγκάθια που μοιάζει με εξωγήινο πλάσμα είναι απολύτως ακίνδυνη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γιώργο Λιανό: Δεκαπέντε χρόνια μαζί στο ραδιόφωνο, τον εκτιμώ σαν αδερφό

 12.07.2026 - 14:38
Επόμενο άρθρο

Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή ο Ανδρέας Αβρααμίδης – Δείτε φωτογραφία του

 12.07.2026 - 14:44
Λετυμπιώτης: Δεν είναι αυτοσκοπός μια άτυπη πολυμερής – Η μπάλα στην Τουρκία

Λετυμπιώτης: Δεν είναι αυτοσκοπός μια άτυπη πολυμερής – Η μπάλα στην Τουρκία

Η δική μας προσήλωση στη σύγκληση άτυπης πολυμερούς συνάντησης για το Κυπριακό το συντομότερο δυνατόν, παραμένει αμείωτη, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: Δεν είναι αυτοσκοπός μια άτυπη πολυμερής – Η μπάλα στην Τουρκία

Λετυμπιώτης: Δεν είναι αυτοσκοπός μια άτυπη πολυμερής – Η μπάλα στην Τουρκία

  •  12.07.2026 - 12:04
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Επενδύουμε 206 εκατομμύρια στην αξιοπρέπεια του ασθενούς – Τα έργα ανά επαρχία

  •  12.07.2026 - 09:18
Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά την επίθεση κατά κυπριακού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά την επίθεση κατά κυπριακού πλοίου στα Στενά του Ορμούζ

  •  12.07.2026 - 11:31
Φυτιρής: Πριν το τέλος 2027 η έναρξη έργων για νέες Κεντρικές Φυλακές

Φυτιρής: Πριν το τέλος 2027 η έναρξη έργων για νέες Κεντρικές Φυλακές

  •  12.07.2026 - 14:25
Πρόβα Προεδρικών: Οι συμμαχίες, οι συγκρούσεις και τα πρόσωπα της επόμενης ημέρας - Η κόντρα Προεδρικού-ΔΗΣΥ και οι πρώτες κινήσεις για την επόμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση

Πρόβα Προεδρικών: Οι συμμαχίες, οι συγκρούσεις και τα πρόσωπα της επόμενης ημέρας - Η κόντρα Προεδρικού-ΔΗΣΥ και οι πρώτες κινήσεις για την επόμενη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση

  •  12.07.2026 - 07:27
Μπλακάουτ και πανικός στο Nicosia Mall: Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» το εμπορικό κέντρο – Έτρεχαν προς τις εξόδους οι επισκέπτες

Μπλακάουτ και πανικός στο Nicosia Mall: Στο σκοτάδι «βυθίστηκε» το εμπορικό κέντρο – Έτρεχαν προς τις εξόδους οι επισκέπτες

  •  12.07.2026 - 13:18
«Μυρίζει» εμπρησμούς η ύπαιθρος: Εφιαλτικό 24ωρο και SOS για κακόβουλες φωτιές

«Μυρίζει» εμπρησμούς η ύπαιθρος: Εφιαλτικό 24ωρο και SOS για κακόβουλες φωτιές

  •  12.07.2026 - 10:48
«Μπαράζ» επιθέσεων κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις και τρεις τραυματίες αστυνομικοί μετά από συμπλοκές

«Μπαράζ» επιθέσεων κατά αστυνομικών - Πέντε συλλήψεις και τρεις τραυματίες αστυνομικοί μετά από συμπλοκές

  •  12.07.2026 - 12:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα