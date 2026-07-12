Στο Παρίσι για την Ημέρα της Βαστίλης η Εθνική Φρουρά – Ιστορική συμμετοχή με 20 επίλεκτους

Η Εθνική Φρουρά είχε συμμετάσχει με έξι άτομα στην παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας στο Παρίσι το 2008 ενώ το 2019 είχε συμμετάσχει σε παρέλαση για την εθνική ημέρα της Πολωνίας με τρια άτομα και φέτος είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε μια τέτοια παρέλαση με αρκετά μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ πρόκειται για 18 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και δύο αναπληρωματικούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο Παρίσι και συμμετέχουν στις πρόβες για την παρέλαση. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου μεταβαίνει στη Γαλλία τη Δευτέρα, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συμμετοχή του αγήματος προέκυψε κατόπιν πρόσκλησης της Γαλλίας και στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας.