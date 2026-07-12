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6 κρυφοί κωδικοί που ξεκλειδώνουν μυστικά μενού στο Samsung σου

 12.07.2026 - 15:13
6 κρυφοί κωδικοί που ξεκλειδώνουν μυστικά μενού στο Samsung σου

Το πληκτρολόγιο κλήσης στα Samsung Galaxy κρύβει μια σειρά από κωδικούς MMI (Man-Machine Interface) που ξεκλειδώνουν διαγνωστικά εργαλεία και κρυφές ρυθμίσεις, όπως αποκάλυψε δημοσίευμα του Android Authority. Πρόκειται για συνδυασμούς αριθμών, αστερίσκων και συμβόλων που πληκτρολογούνται απευθείας στην εφαρμογή Τηλέφωνο και ανοίγουν μενού τα οποία οι περισσότεροι χρήστες δεν γνωρίζουν καν ότι υπάρχουν.

Γιατί μπορεί να μην δουλεύει κανένας κωδικός

Πριν δοκιμάσεις οτιδήποτε, υπάρχει ένα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσεις. Το Auto Blocker του One UI, η λειτουργία που μπλοκάρει sideloading, ύποπτη δραστηριότητα USB και μη επίσημες ενημερώσεις, εμποδίζει παράλληλα και τη λειτουργία των περισσότερων κωδικών MMI. Η λύση είναι να πας σε Ρυθμίσεις > Ασφάλεια και απόρρητο και να απενεργοποιήσεις το Auto Blocker. Στο One UI 8.5 και νεότερο δεν χρειάζεται καν να το θυμάσαι, αφού η λειτουργία ενεργοποιείται ξανά μόνη της μετά από 30 λεπτά. Σε κινητά με κλείδωμα παρόχου, ορισμένοι κωδικοί μπορεί να μην δουλέψουν καθόλου, κάτι που δεν εξαρτάται από τη Samsung αλλά από τον ίδιο τον πάροχο.


Το IMEI σου σε ένα δευτερόλεπτο: *#06#

Ο πιο γνωστός από όλους τους κωδικούς. Πληκτρολογώντας *#06# εμφανίζεται αμέσως ο 15ψήφιος αριθμός IMEI της συσκευής, ο αριθμός που θα ζητήσει ο πάροχος αν χαθεί ή κλαπεί το κινητό σου. Σε συσκευές dual-SIM εμφανίζονται δύο διαφορετικά IMEI, ένα για κάθε κάρτα.

Απόκρυψη αριθμού σε κλήσεις: *67 ή *31#

Αν θέλεις να καλέσεις κάποιον χωρίς να φανεί ο αριθμός σου, βάζεις *67 πριν τον αριθμό του παραλήπτη στις ΗΠΑ, ενώ εκτός ΗΠΑ ο αντίστοιχος κωδικός είναι *31#. Το αποτέλεσμα εξαρτάται πάντα από τον πάροχο, καθώς κάποιοι μπορεί να αγνοήσουν το αίτημα απόκρυψης.


Αλλαγή λειτουργίας σύνδεσης USB: *#0808#

Ο κωδικός *#0808# ανοίγει το μενού ρυθμίσεων USB, όπου βλέπεις όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες σύνδεσης: Charging, MTP για μεταφορά αρχείων, και RNDIS + ACM + DM για tethering και διαγνωστικά.

Ενημέρωση οθόνης αφής και Wi-Fi: *#2663#

Αν η οθόνη αφής φαίνεται λίγο «περίεργη», ο κωδικός *#2663# ανοίγει μενού ενημέρωσης firmware για το touchscreen (TSP FW UPDATE), καθώς και επιλογή Refresh Wi-Fi Version που κάνει επανεκκίνηση στη συσκευή.


Διαγραφή παλιών αρχείων καταγραφής: *#9900#

Το Galaxy καταγράφει διαρκώς δραστηριότητα συστήματος, κρας εφαρμογών και σφάλματα, κάτι που με τον καιρό καταναλώνει αποθηκευτικό χώρο. Ο κωδικός *#9900# ανοίγει το μενού SysDump, όπου με το «Delete dumpstat/logcat» ελευθερώνεται σημαντικός χώρος· σε ορισμένες περιπτώσεις έχει αναφερθεί ανάκτηση πάνω από 1GB.

Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος υλικού: #0#

Ο πιο ολοκληρωμένος από όλους τους κωδικούς. Το #0# ανοίγει ένα μενού με τεστ για σχεδόν κάθε εξάρτημα της συσκευής: ηχεία, οθόνη αφής, δόνηση και όλους τους αισθητήρες, όπως επιτάχυνση, γυροσκόπιο και εγγύτητα.

Πηγή: techblog.gr

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