Μήπως δεν πεινάς; Τα σημάδια ότι τρως από συνήθεια

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να αναζητά ένα σνακ, παρόλο που μόλις έχετε τελειώσει το γεύμα σας; Πολλοί άνθρωποι τρώνε όχι επειδή το σώμα τους χρειάζεται ενέργεια, αλλά απλώς επειδή εκείνη τη στιγμή μοιάζει σαν το «σωστό» πράγμα να κάνουν.

Το φαγητό από συνήθεια μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε υπερκατανάλωση, αύξηση βάρους και σε μια πιο απομακρυσμένη σχέση με τα πραγματικά σήματα του σώματός μας. Το να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια είναι το πρώτο βήμα για να δημιουργήσουμε πιο υγιεινές και συνειδητές διατροφικές συνήθειες.

Σημάδια ότι τρώτε από συνήθεια και όχι επειδή πεινάτε

Τρώτε επειδή «ήρθε η ώρα» και όχι επειδή πεινάτε

Το να κοιτάτε συνεχώς το ρολόι για τα γεύματά σας μπορεί να φαίνεται υπεύθυνο, όμως το να τρώτε αυστηρά σύμφωνα με την ώρα μπορεί να σας κάνει να αγνοείτε τα πραγματικά σήματα πείνας του σώματός σας. Αν τρώτε στις 12 το μεσημέρι απλώς επειδή είναι 12 και όχι επειδή αισθάνεστε πείνα, τότε πιθανότατα μιλάει η συνήθεια και όχι το σώμα σας. Τα σήματα πείνας του οργανισμού αλλάζουν φυσιολογικά ανάλογα με τη σωματική δραστηριότητα, τον ύπνο και το στρες. Το να κάνετε έναν μικρό έλεγχο πριν από κάθε γεύμα, αντί να ακολουθείτε απλώς ένα αυστηρό πρόγραμμα, μπορεί να σας βοηθήσει να τρώτε μόνο όταν το σώμα σας χρειάζεται πραγματικά τροφή.

Τελειώνετε πάντα όλο το φαγητό από το πιάτο

Η φράση «φάε όλο το φαγητό σου» είναι κάτι που πολλοί έχουμε ακούσει στην παιδική ηλικία και συχνά παραμένει μέσα μας για χρόνια. Το να τελειώνετε κάθε μπουκιά, ανεξάρτητα από το πόσο χορτάτοι νιώθετε, είναι ένα από τα πιο ξεκάθαρα σημάδια ότι η συνήθεια έχει πάρει τον έλεγχο. Το στομάχι χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να στείλει στον εγκέφαλο τα σήματα κορεσμού. Το να τρώτε πιο αργά και να κάνετε μια μικρή παύση στη διάρκεια του γεύματος μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβεις πότε έχετε χορτάσει πραγματικά.

Συνδέετε την τηλεόραση ή την οθόνη με το φαγητό

Υπάρχουν συνδυασμοί που μοιάζουν τόσο φυσιολογικοί, ώστε το χέρι σου μπορεί να φτάσει στο σακουλάκι με τα σνακ πριν καν συνειδητοποιήσεις τι κάνεις. Η παρακολούθηση τηλεόρασης, σειρών ή άλλων οθονών έχει συνδεθεί για πολλούς ανθρώπους με το αυτόματο τσιμπολόγημα. Μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε σημαντικά περισσότερο όταν αποσπώνται από οθόνες. Δοκιμάστε να παρακολουθήσετε ένα επεισόδιο χωρίς να έχετε φαγητό δίπλα σας και παρατηρήστε αν πραγματικά πεινάτε ή αν η τηλεόραση ήταν απλώς το ερέθισμα που ενεργοποίησε τη συνήθεια.

Τρώτε επειδή βαριέστε

Το φαγητό λόγω βαρεμάρας είναι εξαιρετικά συνηθισμένο και πολλές φορές δύσκολο να αναγνωριστεί. Όταν δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον να κάνετε, η κουζίνα μπορεί ξαφνικά να μοιάζει με το πιο ελκυστικό σημείο του σπιτιού. Το φαγητό προσφέρει ένα είδος διέγερσης όταν ο εγκέφαλος αναζητά κάτι για να απασχοληθεί. Το δύσκολο είναι ότι η βαρεμάρα μπορεί να μοιάζει με πείνα, αν δεν δώσεις προσοχή στα πραγματικά σου συναισθήματα. Την επόμενη φορά που θα βρεθείς μπροστά στο ντουλάπι με τα τρόφιμα, ρώτησε ειλικρινά τον εαυτό σου: «Πεινάω πραγματικά ή απλώς ψάχνω κάτι για να γεμίσω τον χρόνο μου;» Η απάντηση μπορεί να σας εκπλήξει.

Τρώτε επειδή το φαγητό είναι μπροστά σας

Φαγητό στο γραφείο. Ένα μπολ με καραμέλες στον πάγκο της κουζίνας. Το ψωμί στο τραπέζι ενός εστιατορίου πριν έρθει η παραγγελία σου. Όταν το φαγητό είναι ορατό και εύκολα προσβάσιμο, πολλοί τρώνε αυτόματα, ανεξάρτητα από το αν πεινούν πραγματικά. Έρευνες έχουν δείξει ότι η ορατότητα και η ευκολία πρόσβασης είναι δύο από τους ισχυρότερους παράγοντες που οδηγούν στο ασυνείδητο φαγητό. Απλώς μετακινώντας τα σνακ από σημεία όπου τα βλέπετε συνεχώς ή επιλέγοντας να κάθεστε μακριά από το τραπέζι με τα ορεκτικά, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την ποσότητα που τρώτε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.



Θέλετε πάντα γλυκό μετά το φαγητό

Υπάρχει κάτι σχεδόν μαγικό στον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται η επιθυμία για γλυκό αμέσως μετά το δείπνο, ακόμη κι όταν νιώθετε ήδη πλήρεις. Για πολλούς ανθρώπους, το επιδόρπιο δεν αφορά τόσο την πραγματική ανάγκη για ζάχαρη, αλλά περισσότερο την τελετουργία που σηματοδοτεί το τέλος ενός γεύματος. Αυτό το μοτίβο έχει συχνά δημιουργηθεί από την παιδική ηλικία. Το να το αλλάξετε δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθείτε για πάντα το γλυκό. Δοκιμάστε να περιμένετε 15 λεπτά μετά το δείπνο πριν αποφασίσετε αν το θέλετε πραγματικά. Ίσως διαπιστώσετε ότι η επιθυμία μειώνεται από μόνη της.



Ψάχνετε αμέσως κάτι να φάτε μετά το δείπνο

Τελειώνετε το βραδινό σου και αμέσως ψάχνετε κάτι γλυκό ή αλμυρό; Αυτό είναι ένα μοτίβο που αξίζει να εξετάσετε. Από φυσιολογικής πλευράς, το σώμα σου δεν έχει προλάβει ακόμη να καταγράψει πλήρως τον κορεσμό. Επομένως, αυτό το επιπλέον τσιμπολόγημα συνήθως δεν προκαλείται από πραγματική πείνα. Συχνά αυτή η συμπεριφορά σχετίζεται με τη συνήθεια, την αναζήτηση έντονης γεύσης ή μια συναισθηματική ανάγκη για χαλάρωση, και όχι με την ανάγκη για περισσότερη τροφή. Το να αναγνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στη σωματική πείνα και στην επιθυμία να συνεχίσετε να τρώτε είναι ένα σημαντικό βήμα για να αποκτήσετε καλύτερο έλεγχο των διατροφικών σου συνηθειών.

Καταφεύγετε στο φαγητό όταν έχετε στρες

Το στρες μπορεί εύκολα να σας οδηγήσει κατευθείαν στο ντουλάπι με τα τρόφιμα. Η συναισθηματική κατανάλωση φαγητού είναι μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές διατροφής που βασίζεται στη συνήθεια, όπου το φαγητό γίνεται μέσο ανακούφισης και όχι πηγή ενέργειας. Η ανακούφιση που προσφέρει το φαγητό σε στιγμές έντασης είναι πραγματική, αλλά προσωρινή, και συνήθως δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα. Η αναγνώριση των συναισθηματικών ερεθισμάτων, όπως το να κρατάτε ημερολόγιο, να κάνετε έναν περίπατο ή να μιλήσετε με έναν φίλο, μπορεί να προσφέρει ανακούφιση χωρίς τις επιπλέον θερμίδες και τις ενοχές που συχνά ακολουθούν.



Τρώτε επειδή τρώνε και οι άλλοι

Το κοινωνικό φαγητό είναι βαθιά συνδεδεμένο με την ανθρώπινη φύση. Τα κοινά γεύματα δημιουργούν σύνδεση και κοινωνικές σχέσεις, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσουν στο να τρως απλώς επειδή τρώνε οι γύρω σου και όχι επειδή το ζητά το σώμα σου. Αυτό ονομάζεται μερικές φορές «κοινωνική μετάδοση της κατανάλωσης φαγητού» και είναι πιο ισχυρό απ’ όσο πολλοί άνθρωποι αντιλαμβάνονται. Την επόμενη φορά που βρίσκεστε σε μια παρέα, κάντε μια μικρή παύση πριν πάρετε φαγητό και αναρωτηθείτε αν πεινάτε πραγματικά ή αν απλώς ακολουθείτε το πλήθος.

Τρώτε πρωινό επειδή «πρέπει»

Οι πρωινές συνήθειες μπορεί να γίνουν τόσο αυτόματες, ώστε το πρωινό να συμβαίνει πριν το σώμα σου προλάβει να στείλει σήμα ότι χρειάζεται τροφή. Κάποιοι άνθρωποι πραγματικά πεινούν μόλις ξυπνήσουν, ενώ άλλοι απλώς ακολουθούν μια ρουτίνα που δεν έχουν ποτέ αμφισβητήσει. Η προσεκτική παρατήρηση των σημάτων πείνας σας για μία εβδομάδα μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε πότε χρειάζεστε πραγματικά φαγητό και πότε απλώς ακολουθείτε μια συνήθεια.

Ορισμένα μέρη σας δημιουργούν αυτόματα επιθυμία για φαγητό

Η μυρωδιά του ποπ κορν στον κινηματογράφο είναι σχεδόν αδύνατο να αγνοηθεί. Όμως είναι πραγματικά η πείνα που σας οδηγεί στο κυλικείο ή είναι η συνήθεια; Για τους περισσότερους ανθρώπους, το ίδιο το περιβάλλον λειτουργεί ως ένα ερέθισμα που ενεργοποιεί την επιθυμία για φαγητό. Ορισμένα μέρη και δραστηριότητες έχουν συνδεθεί τόσο έντονα με συγκεκριμένες τροφές, ώστε μόνο η παρουσία τους αρκεί για να δημιουργήσει την ανάγκη να φάτε. Η επίγνωση είναι το καλύτερο εργαλείο. Όταν καταλάβετε ότι ο κινηματογράφος δημιουργεί την επιθυμία και όχι το στομάχι σας, μπορείτε να επιλέξετε συνειδητά αν θέλετε να απολαύσετε το σνακ ή να το αποφύγετε.



Αυτά τα ερεθίσματα είναι ισχυρά, επειδή έχουν συναισθηματικό και κοινωνικό βάρος. Δεν χρειάζεται να στερηθείτε κάθε γιορτή ή κοινωνική περίσταση, αλλά το να αναγνωρίζετε πότε η κατάσταση οδηγεί το φαγητό σας και όχι η πραγματική πείνα, σας δίνει τη δυνατότητα να κάνετε μια πραγματική επιλογή.

Πηγή: gazzetta.gr